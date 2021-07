Familiares del atentado a la AMIA ya avisaron que no irán a la audiencia que pidió Cristina

Familias de víctimas del atentado a la AMIA avisaron hoy que no concurrirán a la audiencia que solicitó Cristina Kirchner para que se anule el proceso de la causa conocida como "Memorándum con Irán". Se tata de los querellantes Luis Czyzewski y Mario Averbuch, quienes presentaron un escrito informando al Tribunal Oral Federal 8 aseguran que no asistirán a la audiencia aduciendo que coincide con el acto por el 27 aniversario de la tragedia.

“Los familiares de las víctimas del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA no le tenemos miedo a la verdad”, en una clara alusión al procurador del Tesoro Carlos Zannini. El escrito enviado al TOF expresa: “Vuestras Excelencias decidieron realizar una audiencia oral no legislada, que fue pedida por los imputados para tratar la nulidad de fallos dictados por la Cámara de Casación Penal, el día en que se celebrará el acto en conmemoración de un nuevo aniversario del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA. Informamos al Tribunal que hemos decidido no participar de la audiencia”.

Y continúa: “En primer lugar porque, como lo hacemos hace 27 años, respetaremos la memoria de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban nuestras hijas; en segundo lugar porque consideramos que la audiencia ordenada por el Tribunal es nula, y no la convalidaremos con nuestra presencia. Los familiares de las víctimas del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el Fiscal Nisman formuló su denuncia solo deseamos que se realice el Juicio Oral y Público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas”.

Cabe destacar que la Asociación Mutual Israelita Argentina realizará mañana un acto virtual para conmemorar un nuevo aniversario del atentado terrorista perpetrado del 18 de julio de 1994 contra su sede de la calle Pasteur, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. El acto se podrá seguir por la plataforma Youtube (https://bit.ly/AMIA27años) y comenzará a las 9.53, hora exacta en la cual se cometió el ataque contra el edificio de la calle Pasteur 633.

Bajo la consigna "Conectados contra la impunidad”, el acto es organizado en conjunto por AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, y también se podrá seguir desde Facebook a través de las cuentas de AMIAonline. Como ya es tradicional en esta conmemoración, el sonido de la sirena dará inicio formal al acto, tras lo cual se mencionarán los nombres de las 85 personas que fueron asesinadas en el atentado, y se compartirán breves testimonios de 12 sobrevivientes y de 27 familiares de víctimas fatales.

El público participará en la conmemoración a través de fotos que fueron enviando (mediante una web y por la red social Instagram), a las que se les aplicó un filtro diseñado especialmente para este aniversario. Asimismo, se informó que Ariel Eichbaum, presidente de AMIA, pronunciará un discurso en nombre de la institución.

Si bien el aniversario del atentado es el próximo domingo 18, la recordación se hará mañana, viernes 16, para fomentar una mayor participación de la sociedad.