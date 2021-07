No podían faltar: explosión de memes por los vecinos "botones" de Julián Weich

Julián Weich fue noticia en los últimos días porque se contagió coronavirus. Fue en esa marco que se aisló para no contagiar a sus compañeros de trabajo pero sus vecinos lo vieron salir de su casa y lo denunciaron que creyeron que se trataba de una violación de la cuarentena. Aunque luego se conoció que el conductor salió de su casa porque su cuadro de salud se había agravado y terminó internado.

Esta situación no pasó desapercibida en las redes sociales y los internautas se encargaron de hacer explotar los memes por los vecinos "buchones" de Weich. Esta es una selección imperdible:

- ¿ No es usted ese al que todos sus vecinos odian ?



- Oh , por Dios no ! Soy Julián Weich pic.twitter.com/WdwckY1Fol