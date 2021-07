Alarma en la Zona Roja platense por un ataque vandálico: "No sabemos si fue un robo o si es ensañamiento"

Sensaciones de incertidumbre y preocupación invaden por estas horas a un vecino de la denominada "Zona Roja platense" por un ataque vandálico que sufrió su local ubicado en 4 y 67 durante la madrugada, por el que la víctima baraja dos hipótesis en lo que respecta a su motivación.

Según expuso el damnificado en diálogo con este diario, alrededor de las 3 de la madrugada comenzó la pesadilla para él y su familia con el ruido de varias motos. Su hijo, que a esa hora aún estaba despierto, al principio creyó que habían parado de forma circunstancial.

Pero bastaron unos segundos para que la posibilidad menos pensada se hiciera realidad. "Se escuchó que se habían acercado al local y luego empezaron a forzarla. Un minutos después la abrieron y luego escuchamos un fuerte estruendo", señaló el frentista.

El fuerte ruido al que se refiere la víctima, que pidió mantener su identidad a resguardo, fue el del blindex de la puerta estallando tres ser golpeado por un objeto contundente. "Llamamos a la policía, vino en cinco minutos pero cuando llegaron estos tipos ya se habían ido", detalló.

El vecino contó que al principio estaba convencido de que se había tratado de un intento de robo. Si bien hasta el momento no realizó un análisis exhaustivo del local para detectar algún faltante del local, a simple vista sólo se pueden identificar roturas. "No estoy seguro si pudieron llevarse algo. A simple vista parece que no", indicó.

Es por ello que con el correr de las horas comenzó a pensar en la posibilidad de que el ataque se haya podido originar por un ensañamiento.

"Ya no sabemos qué pensar. Muchos de los que paran en esta zona me conocen a mi y a otros vecinos por denunciar continuamente los delitos que ocurren en la zona. Entonces no podemos descartar nada", apuntó.