Campeón de América y al altar: el futbolista de la Selección que le propuso matrimonio a su novia en la playa

Nicolás Tagliafico sigue de festejo: tras consagrarse hace una semana campeón de América con la Selección Argentina, aprovechó sus vacaciones en una playa paradisíaca para proponerle matrimonio a su novia, Carolina Calvagni.

"Dijo que si!! Te elijo hoy y por el resto de mi vida! Te amo mucho", escribió el defensor del Ajax de Países Bajos en su cuenta de Instagram junto a dos fotos del romántico momento en el que le hizo la propuesta.

Ella también utilizó la misma red social para compartir junto a sus seguidores la noticia del casamiento. "SI QUIERO♥️💍 para siempre! El momento más mágico que viví en mi vida, tal cual cómo me lo imagine en mis sueños. No puedo explicar la felicidad que siento! Te amo con todo mi corazón, sos lo mejor que me pasó en la vida", detalló en la publicación.