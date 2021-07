Un Boeing 737 de carga realiza amerizaje forzoso frente a las costas de Hawaii

Un avión Boeing 737 de carga con dos tripulantes a bordo tuvo que realizar un amerizaje de emergencia frente a las costas de Honolulu, Hawaii, esta madrugada tras un problema de un motor, informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

El vuelo 810 de Transair "intentaba regresar a Honolulu cuando se vio obligado a amerizar" hacia las 02.30 de la madrugada, hora local, dijo una vocero de la FAA en un comunicado.

El suboficial Matthew West, vocero de la Guardia Costera, dijo a la cadena CNN que un helicóptero de esa organización rescató a uno de los tripulantes, mientras que "un helicóptero de los bomberos rescató al otro".

Los dos miembros de la tripulación fueron trasladados a un hospital de Honolulu para recibir tratamiento, dijo West, y agregó que no tenía información adicional sobre su estado de salud.

#BreakingNews :



A cargo #Boeing737 - callsign #Transair #T4810 has crashed in the water off West Oahu, Hawaii, with two pilots on board.



Both pilots have been rescued by the coast guard and taken to the hospital. Condition unknown. #flightradar24 pic.twitter.com/eVRVLLghWi