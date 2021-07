La ucraniana que busca un curioso récord Guiness: tener los pómulos más grandes del mundo

Anastasia Pokreshchuk es una mujer ucraniana de 32 años que está en busca un curioso récord y entrar al Libro Guiness: tener los pómulos más grandes del mundo. Esta adicta a la "pomuloplastia" lleva muchos años de cirugías -y miles de dólares invertidos- para poder alcanzar este título.

Según destacan los medios locales Anastasia tenía 26 años cuando decidió hacerse su primera intervención quirúrgica. Pero el tiempo fue pasando y se fue haciendo más y más retoques que, al día de hoy, dejó de contarlos. En una entrevista que le concedió a “This Morning” contó que sus amigos se burlaban de ella y la comparaban con un “ratón gris”.

Pero de todas maneras ella siguió insistiendo con lo que sentía y quería. De hecho, hoy en día sigue pensando que sus pómulos no son suficientemente grandes. Intenta hacer oídos sordos a las personas que la critican. “Entiendo que parezcan raras para otras personas, pero no me importa. Pueden pensar que son demasiado grandes, pero yo creo que son un poco pequeños, necesito actualizarlos pronto”, resaltó.

Pese a que a muchos no les gusta sus cambios estéticos, sostiene que a muchos otros sí les agrada y que incluso en su cuenta oficial de Instagram acumula casi 300 mil seguidores. Y eso es algo que a Anastasia le da mucha seguridad de sí misma. Su objetivo es alcanzar el reconocimiento oficial de récord Guiness como la mujer con los pómulos más grandes del mundo.

Según contó, la joven ha empezado a estudiar cosmética de manera virtual para aprender a ponerse bien las infiltraciones de ácido hialurónico ella misma. Sobre todo porque los expertos advierten de los peligros que puede causar no acudir a un especialista. Y ella quiere dar un buen ejemplo a sus seguidores que tanto la aprecian.