VIDEO .- El durísimo cruce entre Viviana Canosa y Luis Novaresio por los penes de madera

La licitación que lanzó el Ministerio de Salud de la Nación para la adquisición de 10 mil penes de madera, con el objetivo de promover la educación sexual, desató una dura pelea al aire entre Viviana Canosa y Luis Novaresio cuando hacían el tradicional pase en la señal de A24.

"He visto cosas insólitas. Los penes de madera no son ni consoladores ni elementos de autosatisfacción. Son para explicar algo que damos por supuesto con nuestro estándar de vida, pero que en muchos sectores de la sociedad tiene dificultades para acceder a la información", comenzó indicando Novaresio.

Canosa, lejos de compartir dicha opinión, le retrucó: "¿Pero no podemos hacerlo con una botella de agua como las que usamos y tiramos y no gastamos tanta guita? Yo no soy pacata y a mi un pene no me asusta. ¿Pero hace falta?".

Ante esto, el conductor respondió: "¿Estamos de acuerdo con que hace falta enseñar a usar el preservativo? Porque vivimos en una sociedad que se opone al aborto, a la ESI, a los anticonceptivos. No es mucha guita, son 75 mil dólares".

Lejos de terminarse el debate ahí, fue subiendo la temperatura. "Nadie está en contra. Yo estoy en contra de gastar guita en lo que no hay guita", lanzó Canosa, a lo que Novaresio contraatacó: "Con ese criterio diría que cierren el Teatro Colón, y no es así". La conductora, sobre esto último, le contestó: "El Colón lo tenés. Los penes los fuiste a buscar".

Igualmente el momento más tenso fue cuando Canosa trajo el tema de la ley del aborto a la discusión, afirmando que en lugar de gastar en eso (los penes), le podrían haber dicho a los que promovieron la ley del aborto que enseñen como no tener un hijo antes que abortarlo.

"Ahí está. Valoro tu sinceridad por decirlo. Pero no los vi militar activamente por la educación sexual, al contrario, se oponen", concluyó Novaresio.