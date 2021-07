Camila Cabello respondió a quienes la criticaron por su cuerpo: "Somos mujeres reales"

Tras las críticas que recibió en las redes sociales por su apariencia física, Camila Cabello salió a responder generando al mismo tiempo un fuerte debate entre los fans que tuvo como principal eje de discusión hasta qué punto el cuerpo de las mujeres queda expuesto al escrutinio público.

Todo inició luego de que salieran a la luz una serie de imágenes en las que se ve a la intérprete de éxitos como ‘Havana’, ‘Señorita’ y ‘Worth it’ en traje de baño disfrutando de una playa en Miami Beach, Florida, Estados Unidos.

Una vez se hicieron virales las imágenes captadas por un paparazzi, diferentes usuarios se expresaron en contra de la apariencia física de la cantante, de 24 años. Muchos hicieron hincapié en los supuestos "kilos de más" que tendría la artista mientras que otros se enfocaron en su celulitis.

Otros, por el contrario, postearon que no debe acomplejarse por su estado actual, ya que es completamente natural tener "unos kilos de más".

“Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando mantenerme en forma, mantenerme sana. Llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal, que no mete barriga todo el rato”, dijo la morocha a través de su cuenta de TikTok.

“Pensé ‘¡Vaya!, pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. Eso es nuestro, chicos”, terminó diciendo en el video.