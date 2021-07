Elon Musk reconoce que el Cybertruck podría convertirse el primer "fracaso" de Tesla

En el año 2019 Tesla presentó al mundo su nuevo vehículo eléctrico, el Tesla Cybertruck, una pick-up eléctrica que por sus líneas y características parecía fabricada en otro planeta.

A pocos meses de cumplirse el segundo aniversario del lanzamiento, el propio Elon Musk salió a reconocer que este podría ser el primer fracaso de su compañía.

It’s just an opinion and it is most definitely wrong. Cybertruck will be a game changer and a huge hit. You can bookmark this tweet if you’d like, I feel perfectly confident @elonmusk https://t.co/yvpsFpKiFx