Problemas por cancelación de turnos para recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V

En las últimas horas surgieron inconvenientes con la aplicación Vacunate y mientras algunos vecinos consignaron que no podían acceder para controlar el trámite, otros denunciaron que dejó de mostrar los turnos asignados para la vacunación contra el coronavirus. También hubo denuncias por la cancelación de las segundas dosis de Sputnik V.

Julia, hija de una mujer de 75 años que se inoculó con Sputnik V por primera vez el 2 de abril en la posta del Hipódromo, contó que el sábado le llegó la notificación a su madre para darse la dosis complementaria y que el lunes pasado se le borró el turno. “Llamamos al 148 para saber qué estaba ocurriendo y nos dijeron que le cancelaron el turno”.

“Después nos volvimos a fijar en la app y le figuraba como turno cancelado. Llamamos de nuevo al 148 y volvieron a decirle que tenían el turno cancelado y que ellos sólo se guían por la información oficial”, señaló.

“Pasaron 3 meses y 18 días de la primera dosis, así que ella estaba esperando con muchas expectativas. Ella incluso nos mostró el turno a todos porque estaba contenta. Era una alegría porque mi papá murió por coronavirus. Así que esto de la cancelación fue una información horrible”, expresó.

En tanto, otra vecina adulta mayor, que al igual que la madre de Julia pidió preservar su nombre, aseguró que “tenía turno para vacunarme en la unidad sanitaria de 8 y 41, pero llamé y me dijeron que ya no tenía turno, que estaba cancelado”.

Noemí, también vecina de La Plata, aseguró que “me desapareció el turno en la aplicación, llamé al 148 y me dicen que hubo cancelaciones para el día 24, entonces no sé qué hacer. Ellos me aconsejaron ir al vacunatorio a ver si me vacunan, pero eso no es una respuesta, es un ‘tirate a la pileta’ a ver qué pasa”.

Se registraron quejas por colas y esperas en torno a la posta de calle 70 entre 1 y 115

Noemí recibió por diferentes medios la cancelación del turno. Ella vive en City Bell y le habían asignado turno para vacunarse en el Hospital San Martín, al igual que a una amiga a la que convocaron para el 26, pero a ella no le cancelaron el turno.

“Yo puedo presentarme igual, pero hay gente mucho mayor a la que costearse un remis se le hace complicado”, agregó.

Por su parte, otra vecina aseguró que a su madre le llegó el mensaje: “Te informamos que se ha cancelado tu turno para recibir la vacuna contra el Covid-19. Te estaremos contactando nuevamente cuando el turno sea reprogramado”. No conforme con la información de la App, la corroboró en el 148 donde le dijeron que efectivamente tenía el turno cancelado. La primera dosis se la aplicaron el 2 de abril y debía volver el próximo 24 de julio. “Me llegaron varios mails y por la aplicación, pero después llegó la cancelación” contó, indignada.

La mujer que se comunicó con EL DIA agregó: “La incertidumbre es grande porque no sabemos si realmente está cancelado o fue error del sistema”.

Desde el Ministerio de Salud consignaron ayer que “no hubo baja de turnos” en La Plata y que la situación se debió a una actualización de la base de datos de la aplicación y del Portal del Ciudadano y “mientras ese proceso está en ejecución la visualización de la información no es correcta”, se indicó.