Las primeras palabras de Manes como candidato: "Hay gente que no reconoce el problema”

Facundo Manes, el neurocientífico que competirá con Diego Santilli en la interna bonaerense de "Juntos" en la Provincia, fue entrevistado anoche por Alejandro Fantino, en lo que fue su primera nota como precandidato a diputado nacional del radicalismo.

Si bien analizó la situación social y económica del país, también habló de los objetivos que se propone, donde avisó que con su postulación buscará romper el “statu quo”. En el programa "Intratables" de América, el médico aseguró que “no voy a competir con el Pro, sino con la decadencia argentina, el statu quo que no quiere que nada cambie”, al tiempo que dijo que quiere “abrazar” a la sociedad en la campaña.

“La Argentina no tiene el tratamiento correcto”, aseguró y agregó que “es un país pobre y no está en vías de desarrollo. No tenemos tantos recursos naturales como pensamos. Hay gente que no reconoce el problema”.

Por otro lado, Manes dijo que Argentina es “un país potencialmente rico”, pero en la actualidad “la mitad de la población es pobre” ya que “de diez chicos, siete son pobres. Somos uno de los países con mayor recesión en las últimas décadas”. Además remarcó que “el último proyecto colectivo fuerte y grande fue la democracia. Tenemos que cambiar la mentalidad colectiva hacia la modernidad”.

El elegido por la UCR para competir en las PASO se mostró entusiasmado con su salto a la política, y fue cauto a la hora de definir cómo solucionar los problemas que atraviesan los argentinos. “Hay que salir emocionalmente por arriba. Esto no lo puede resolver solo un sector político, sino la mayor parte de la sociedad. La grieta nos embrutece, nos hace más pobres”.