La huelga en las clínicas y sanatorios privados se siente con fuerza en la Ciudad

Se siente con fuerza en la Ciudad la huelga convocada por la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) tras la finalización del plazo de la conciliación obligatoria que había establecido el Ministerio de Trabajo por el conflicto que inició el gremio por mejoras salariales.

En este marco y tal como lo había adelantado este diario ayer, la atención en clínicas y sanatorios privados de la Ciudad se ve resentida y son varios los trabajadores que se suman a la movida, ya sea interrumpiendo sus labores como manifestándose en las entradas de los centros de salud platenses. El motivo de la medida tiene que ver con que vienen reclamando a las obras sociales, prepagas y al Gobierno por la falta de financiamiento y la actualización de los aranceles para hacer frente a los aumentos salariales que reclaman los trabajadores del sector.

Cabe destacar que se llevan a cabo paros de cuatro horas por turno en los establecimientos privados por lo que, tanto clínicas como sanatorios debieron reprogramar turnos. La medida se conoció ayer por la noche. Si bien en un primer momento se habló que desde la cartera de Salud tenían planeado dilatar el periodo de conciliación por el plazo de cinco días hábiles, al final de la jornada ninguna de las partes, gremio y empresarios, había recibido la notificación correspondiente con respecto a la extensión de plazos. Es por eso que desde esta mañana se pueden ver las protestas.

Desde el sindicato que dirige Héctor Daer señalaron que no se habían generado avances importantes en la negociación y que no habían recibido novedades con respecto a una eventual extensión de los plazos, por lo que todo se encaminaba a la concreción de un “paro cuatro horas por turno”. En este sentido recalcaron, además, que se trata de una medida cuya ejecución se venía planeando desde hacía tres semanas, pero que, con la conciliación, había quedado en stand by.

En tanto, desde ADECRA (la cámara que nuclea a clínicas y sanatorios) señalaron que “hasta el momento no hay un escenario de posible acuerdo y, como ya termina la conciliación obligatoria, finalmente los prestadores reprogramarán todos los turnos programados no urgentes”.