Una jubilada denunció que le rompieron una ventana durante una poda

Ana Martínez, una vecina de 80 años de 59 Nº979 entre 14 y 15 denunció que durante la poda de un árbol por parte de operarios comunales se cayó una rama de porte que le rompió la cortina de una ventana de su vivienda. “Hice reclamo a la Municipalidad y me piden que me acerque a las oficinas pero yo no puedo salir. Tengo 80 años, apenas puedo moverme”, denunció la mujer.