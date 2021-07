La cultura del “verde” mientras esperan una vuelta a la calma

Con el dólar blue en alza varias preguntas volvieron como un bumerán. Porque si se consolida, esa distancia puede agregar más tensión al mercado cambiario y terminar impactando en los precios, justo cuando se espera que la inflación se desacelere. Pero, ¿estamos o no ante otro de esos casos cíclicos de la economía argentina?

Aunque el escenario preocupa a economistas y Gobierno por igual, entre los analistas hay quienes sostienen que el blue podría subir para volver a bajar en unas semanas y que el efecto sobre los precios sería leve porque se fijan por la importación de insumos al tipo de cambio oficial mayorista. Dicho eso, advierten que la actividad acusará recibo de la brecha, con sectores que -ante la expectativas de devaluación que provoca la suba del blue- podrían empezar a “cubrirse” frente a eventuales subas y retener el stock disponible como fuente de reserva hasta que pase la tormenta cambiaria. El freno en la venta de materiales, por caso, podría darse en rubros como la construcción, donde el hormigón, el hierro o griferías son insumos atados directamente al dólar.

Son estos comportamientos hijos de la incertidumbre que genera la constante inestabilidad del peso. Como también el hecho de que ya no haya un argentino que venda un inmueble -o cualquier otro bien durable- en moneda nacional y que, ante cada sobresalto económico, corran a ahorrar lo que tienen (o pueden) en dólares.

Todo, pese a las restricciones que impone el Banco Central para limitar el acceso al billete estadounidense -como la última, que endureció el cepo sobre el Contado con Liquidación, la operación financiera para sacar divisas del país- y mientras insiste en que, como el año pasado, los vaivenes de estos días pasarán pronto: “Sube ahora, para bajar en el corto plazo”, repiten en la entidad monetaria.

También en el mercado hay cierta coincidencia en que la brecha entre el dólar oficial y el blue se moderaría en un par de semanas. Para ello, el Central se apoyaría no solo en las restricciones para desalentar la demanda, sino en sus intervenciones de compra, que en lo que va del año le permiten a la autoridad monetaria acumular un saldo neto positivo de 1.034,30 millones de dólares y que ya alcanzan el mayor nivel para un mes de julio en una década.

Pero ni los números a favor ni las razones que blande el Banco Central para llevar calma alcanzan para el sosiego de una sociedad herida en los bolsillos y en la memoria. Los temores persisten y las últimas restricciones no hacen más que alentarlos.

Entonces ocurre lo ya mencionado: el renovado cepo, una inflación que en el último año acumula una suba del 50 por ciento y la general incertidumbre de la economía vernácula alimentan el deseo por el dólar escaso.

Además, es casi la única alternativa para el pequeño ahorrista que, por ejemplo, no encuentra incentivos en el ahorro en pesos: para no ahogar la lenta reactivación económica, el Gobierno se empecina en no tocar las tasas de referencia en pesos, que hoy se mantienen en el 38 por ciento, muy por debajo del 50 por ciento de inflación anual. De ahí que los plazos fijos en pesos sigan representando una porción muy pequeña del mercado y que el dólar siga siendo para muchos el mejor arma contra la inflación.

Más cuando restan pocas semanas para las Paso de septiembre y empieza a regir la denominada “dolarización preventiva”, es decir la época en la que más personas recurren a comprar divisas al mercado paralelo porque, por ejemplo, temen una corrección del tipo de cambio oficial o una devaluación, algo que sin embargo en el Gobierno descartan.

Esta vez, el escenario se combina con una mejora en los ingresos de sectores como Bancarios o Camioneros, que recibirán más pesos por las paritarias, el aguinaldo y modificaciones en el impuesto a las Ganancias. Y si bien se espera que buena parte de ese dinero extra vaya a consumo (lo que podría incidir en la inflación), otra porción podría ir a la compra de dólares en el mercado “libre” y disparar el precio del blue.

Como se señaló, los analistas del mercado insisten en que el impacto del dólar paralelo en los precios “es acotado” y que el “problema” será para aquellos que encuentran en el blue su vía de ahorro. “El dólar informal es una alternativa de ahorro para muchas familias que no pueden comprar en el mercado legal o quieren comprar un poco más del cupo de los 200 dólares, pero no llegan a operar en el sistema financiero”, advirtió en ese sentido el economista Matías Rajnerman. Y que aunque de momento se descarta una próxima corrida cambiaria, la disparada del blue es un efecto no deseado de las últimas restricciones del Gobierno.