El dólar blue alcanzó un nuevo récord y la brecha con el oficial ya pasó el 90%

El dólar informal o blue no se baja de la escalera y ayer fue su séptima suba consecutiva: llegó a negociarse a $185 pero terminó 50 centavos menos, por lo cual la brecha con la cotización del oficial ya superó el 90 por ciento por primera vez desde el primer mes de este año.

Desde el miércoles de la semana pasada, la cotización del dólar que vende en “cuevas” acumuló una ganancia de $8,50, mientras que en lo que va de julio registra un avance de $16,50 (+9,8 por ciento).

El récord histórico nominal del paralelo data de octubre de 2020, cuando la cotización se disparó hasta los $195.

EN LA BOLSA

En tanto, el valor del dólar en los mecanismos financieros para inversores más sofisticados operó también en la víspera en alza, por cuarta jornada consecutiva.

Así, el denominado dólar “contado con liquidación” (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,1 por ciento, a 166,94 pesos por unidad.

Mientras, el “dólar bolsa” o “dólar MEP” -que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlo y se venden en dólares- avanzó 0,1 por ciento por ciento, a 166,39 pesos por unidad.

Mientras, el precio del dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 95,50 pesos para la compra y a 101,69 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista el dólar avanzó cinco centavos, hasta los 96,41 pesos por unidad para la venta.

Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 132,20 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35 por ciento sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 167,79.

LAS ACCIONES

El índice S&P Merval retrocedió ayer 0,23 por ciento, producto de una toma de ganancias de inversores tras dos ruedas consecutivas con aumentos significativos, en tanto que las ADRs argentinas en Nueva York cayeron hasta 3,8 por ciento.

En la plaza porteña, las pérdidas de las acciones líderes fueron encabezadas por Cablevisión (-3,33 por ciento); Banco Francés (-2,77 por ciento); Banco Macro (-2,49 por ciento); Edenor (-1,91 por ciento); y Grupo Supervielle (-1,58 por ciento).

Las alzas correspondieron a Cresud (2,69 por ciento); Pampa Energía (-2,33 por ciento); Loma Negra (1,41 por ciento); Aluar (1,18 por ciento); Holcim (1,01 por ciento).

En Wall Street (WS), los papeles de empresas argentinas cerraron la jornada con mayoría de descensos liderados por Banco Francés (-3,8 por ciento); Banco Macro (3,3 por ciento); Grupo Financiero Galicia (-3,1 por ciento); Transportadora de Gas del Sur (-2,6 por ciento); y Edenor (-2,1 por ciento).

Las ganancias, por su parte, fueron anotadas por Mercadolibre (2,7 por ciento); Cresud (1,7 por ciento); Pampa Energía (1,4 por ciento); Globant (1,4 por ciento); e Irsa (0,4 por ciento).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares avanzaron 10 centavos promedio en toda la curva, mientras que los títulos en pesos ajustables por CER marcaron mejoras de 0,25 por ciento promedio en toda la curva.

De esta manera, el riesgo país cedió 0,1 por ciento hasta los 1.597 puntos básicos.

EL PRECIO DE LA SOJA CAYÓ

El precio de la soja cayó en torno a los U$S 8,5 en el mercado de Chicago y el trigo U$S 6,8, en una jornada marcada por exportaciones estadounidenses por debajo de lo esperado por los operadores y una toma de ganancias de los inversores. El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 1,59% hasta los U$S 520,38 la tonelada, a la vez que la posición septiembre retrocedió 2,05% para concluir la jornada a U$S 503,02 la tonelada.