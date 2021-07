Boca suena como invitado de la Copa de la Concacaf y podría haber una final del mundo con River

En el equipo de la Ribera siguen indignados por la eliminación de la Copa Libertadores mediante dos arbitrajes fallidos y sospechosos frente el equipo brasileño Atlético Mineiro, y en medio ese malestar con la CONMEBOL, Boca Juniors podría disputar el torneo de la CONCACAF a partir de una invitación que podría librar en las próximas horas dicha entidad.

Se trata de un torneo similar a la Libertadores pero que disputan equipos de América Central y América del Norte. No se trata de algo imposible ya que en la propia Copa Libertadores hubo equipos mexicanos invitados que incluso llegaron a la final. Ese es el caso de Tigres que disputó el último duelo del certamen del 2015 con River cayendo por 3 a 0.

"La Concacaf llamaría a Boca por invitación. Y no sería algo extraño porque lo acaban de hacer con la Copa Oro con Qatar. Para el torneo de la Concachampions, sería un salto de calidad altísimo tener a Boca. Es un equipo invitado, sin tener que cumplir torneo antes, solamente le llegó la invitación. Boca será por invitación y no por méritos deportivos en su liga", aseguró el periodista Felipe Galindo de AS México.

"El premio por ganar la Concachampions es de un millón de dólares y te dan el pasaje al Mundial de Clubes", concluyó en diálogo con Mundo Boca Radio. En este marco, en el caso de que Boca salga campeón de este torneo y River haga lo propio en Sudamérica, podría tener lugar un choque trascendental en Japón entre el 8 de diciembre de 2021 y el 18 de diciembre de 2021, torneo en el que ya se encuentra anotado el Chelsea por Europa y el Al-Ahly por África.