En Berisso, habrá internas tanto en el oficialismo como en la oposición

En Berisso habrá internas en el Frente de Todos puesto que el massismo, que hace tiempo ya había roto con el espacio que encabeza el intendente Fabián Cagliardi, presenta una lista con candidatos propios.

La lista "oficial" de candidatos a conocejales del FdT de Berisso quedó encabezada por Gabriel que se desempeña en el área de Tierra, Vivienda y Hábitat con el cargo de subsecretario. Lo acompaña Mariana Miño, de «La Roldán» quien representara a La Franja en este armado

El tercer escalón es para el actual edil Alejandro Paulenko, representante del espacio del sindicalita petrolero Ramón Garaza de la Agrupación La Nueva.

En cuarta posición se ubica una joven del sector de Juan Mincarelli, Carla Domínguez, representante de la Juventud de dicho espacio.

El quinto lugar es para La Cámpora y el elegido es Tonio Ligari.

Y la sexta posición la ex funcionaría municipal en la gestión Slezack, Nadina Brizzi.

Por su parte y con el ex concejal Angel Celi como armador, el massismo disputará la interna con una lista encabezada por el ex edil, Jhonatan Barros, Hugo Pendenza, militante de la Agrupación Tosco, la cual acompaño a Juan Mincarelli en las últimas elecciones; Beatriz Chávez, militante Social, Martín Idiart, de uno de los Sindicatos de Guardavidas; Silvia Algañaraz, trabajadora de la Clínica Mosconi; Adrian Kuzco, un reconocido ex edil, Fanny Rodríguez, jugadora de Fútbol del Club Boca Juniors, Martín Romero, militante ligado a un Club Deportivo de La Fanja y Natalia Campillay, abogada, trabajadora Municipal.

El espacio de Juntos que se referencia con el ex intendente Jorge Nedela decidió competir al no haberse alcanzado un acuerdo entre sectores.

Con integrantes del ARI, VAMOS, PARTIDO FE y otras Agrupaciones, la lista es encabezada por Jorge Marc Llanos, ex director del ANSES durante la gestión de Nedela; Natalia Moracci Natalia, Carlos Darío Luna, actual edil que va por la renovación representando al ARI, Mariana Astorga, Paulino Ferreira, del vecinalismo, Eva Valdez, Aguilar Maximiliano, Griselda Colunga, Hugo Novelino, otro ex edil nedelista e Ivana Villagrán.

El randazzismo de Vamos con Vos irá con Emmanuel Guerrero, como cabeza de lista de candidatos a concejales seguido por Mónica Nievas, Ariel Yurec, Fernanda Popovsky, Nelson Yibañez y Natalia Loto.

La izquierda con el Nuevo MAS, que lleva como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires a Manuela Castañeira, lanzó como precandidato a primer concejal a Alejandro Sepúlveda, quien ya encabezó sus listas en elecciones anteriores.

Segunda en la lista de concejales es Juana Gamarra, del movimiento de mujeres que pelea contra la violencia y los femicidios y por los derechos de las personas LGBT. En el tercer lugar de la lista, se ubica Agustín Dántola, profesor de Sociología y activo participante en las luchas de los jóvenes contra la precarización laboral.