En hockey, Los Leones derrotaron al local y Las Leonas perdieron con Nueva Zelanda

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped derrotó hoy al anfitrión Japón por 2-1 y consiguió su primer triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde defiende el título obtenido en Río 2016. Los goles del equipo dirigido por Carlos Retegui fueron convertidos por Leandro Tolini (5m.) y Nicolás Keenan (19m.)

En tanto, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con una dura derrota frente a Nueva Zelanda por 3 a 0, en un partido correspondiente al grupo B.



El equipo argentino, dirigido por Carlos Retegui, no pudo aprovechar seis córners cortos y en cambio las neozelandesas capitalizaron sus oportunidades y convirtieron a través de Kelsey Smith, Hope Ralph y Holly Pearson, en los últimos dos cuartos (se fueron 0-0 al entretiempo).



Las argentinas, medalla de plata en Sídney 2000 y en Londres 2012, y medalla de bronce en Atenas 2004, y que en estos Juegos buscarán volver a ser protagonistas luego del séptimo puesto en Río 2016, volverán a jugar el lunes contra España a las 7.



En el Estadio de Hockey de Oi, en la capital japonesa, Las Leonas formaron con Belén Succi; Valentina Costa Biondi, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Noel Barrionuevo; Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso, Victoria Sauze; Delfina Merino, María José Granatto y Agustina Albertarrio. Luego ingresaron Toccalino, Sánchez Moccia, Victoria Granatto, Micaela Retegui y Julieta Jankunas.



Segundas en el ranking de la FIH, las argentinas se presentarán contra España; China (miércoles 28, a las 7); Japón (jueves 29, a las 8.45) y Australia (sábado 30, a las 23.45) en la fase de grupos.



Si quedan entre los cuatro primeros se clasificarán a los cuartos de final. En los otros partidos de la zona, Australia le ganó 3-1 a España y China derrotó al local Japón por 4-3.



"Es un golpe porque hicimos un buen partido y no se nos abrió el arco. Ellas llegaron dos veces, hicieron dos goles y cambió el juego. Todo tiene que servir de aprendizaje, yo creo que el equipo jugó muy bien y perdimos 3-0. No era el debut que imaginábamos pero ya está, en 24 horas jugamos contra España", declaró el 'Chapa' Retegui a la TV Pública.



Por su parte, Noel Barrionuevo, una de las más experimentadas, expresó: "Hay poco tiempo de recuperación y ya hay que pensar en España. Ellas fueron efectivas cuando llegaron y nosotras no, esa fue la diferencia".