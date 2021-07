Mick Jagger cumple hoy 78 años

El inconfundible vocalista de los Rolling Stones, y una gran carrera como solista, Michael Philip Jagger cumple 78 años. Nació el 26 de julio de 1943 (78 años) en Dartford, Kent, Reino Unido. Es un músico de rock, actor, productor, y cantante del mítico grupo The Rolling Stones. Ha estado en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1998, y desde 2004 (desde su creación) en el Salón de la Fama de la Música Británica.

Su padre era profesor de educación física, su madre se unió a la Asociación del Partido Conservador y Mick tenía un hermano menor, Chris Jagger, que también se convirtió en cantante y músico. Michael estudió en la London School of Economics (LSE).

A Michael no le interesaba la universidad, lo único que le gustaba era cantar. A medida que los Rolling Stones que formó con Brian Jones y Keith Richards se hicieron cada vez más populares, pronto dejó la universidad. Mick Jagger y Keith Richards se conocieron en el patio de recreo.

En 1958, Jagger se convirtió en miembro de la banda de blues Little Boy Blue & The Blue Boys. Keith entró a la escuela de arte, donde conoció a Dick Taylor, el viejo amigo de Mick y colega de Lan. En la siguiente reunión entre Mike y Keith, los amigos acordaron que Keith debería hacer una audición para "Little Blue Boy y Blue Boy". En 1961, Mike Jagger pasó a llamarse Mick Jagger.

Brian Jones dejó The Ramrods, donde tocaba el saxofón alto, y se mudó a Londres. Consiguió un trabajo como guitarrista en Blues Incorporated, soñaba con formar su propia banda y quería invitar a su amigo y colega, el pianista de blues Ian Stewart. Tocó con Charlie Watts en Blues Inc. Al final del año, Brian conoció a Mick y Keith.

A menudo tocaban juntos, incluidos Dick Taylor e Ian Stewart. En 1962, el nombre "Rolling Stones" apareció por primera vez en las noticias de jazz. El 12 de julio, la primera actuación oficial de la banda se llevó a cabo en el London’s Marquee Club. Dick Taylor dejó la banda en septiembre y Bill Wyman se unió oficialmente al grupo como bajista en diciembre. Charlie Watts se unió a Stones en enero de 1963, reemplazando a Mick Avory. La imagen que creó Jagger en el escenario fue única.