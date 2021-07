Central Córdoba se impuso a Talleres en Santiago del Estero

Central Córdoba venció esta tarde por 2-1 a Talleres de Córdoba en encuentro disputado en el estadio "Madre de Ciudades", de Santiago del Estero, por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



El defensor Juan Cruz Komar abrió el marcador para Central Córdoba en contra de su propia valla a los dos minutos de la primera etapa; en el segundo tiempo Enzo Díaz anotó el empate transitorio para la "T" a los 39 minutos y el delantero Milton Giménez selló el triunfo a favor del local los 46 minutos.



Con la victoria Central Córdoba quedó en la undécima posición con cuatro puntos, mientras que Talleres se mantiene con tres unidades y en el 15to. lugar.



El conjunto local, dirigido por el técnico Gustavo Coleoni, pegó de entrada con un gol tempranero de Juan Cruz Komar en contra de su valla apenas a los dos minutos de juego.



Con la diferencia a su favor, el "Ferroviario" mantuvo la presión en campo rival, se plantó bien en el medio y no dejó jugar al equipo conducido por el "Cacique" Medina.



Central Córdoba aprovechó la floja defensa de la "T", creó otras chances de gol a su favor, pero no pudo aumentar la diferencia en el marcador por falta de puntería.



Lo mejor del local se vio por el sector izquierdo del ataque con las subidas constantes del mediocampista Jonathan Bay.



El equipo cordobés, en tanto, tuvo más la pelota, pero la manejó sin criterio y hacia los costados y atrás y también le costó generar jugadas de peligro para inquietar al arquero Andrés Mehring.



En el segundo tiempo mejoró Talleres, lo llevó por delante al local con mayor tenencia de pelota y con la verticalidad que le faltó en el primera mitad. Los cambios realizados por el "Cacique" Medina le permitieron a su equipo hacerse fuerte en campo rival.



Central Córdoba intentó contrarrestar los avances de la "T" con una clara solidez defensiva, aunque cerca del final no pudo evitar el tanto anotado por Rafael Pérez.



En el primer minuto de tiempo agregado el delantero Giménez selló el triunfo de su equipo tras una falla del arquero Guido Herrera.



En la próxima fecha (4ta.) Talleres recibirá a Boca Juniors, mientras que Central Córdoba visitará a Argentinos Juniors.