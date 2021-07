Investigan dos casos de la variante Delta en Capital Federal y hay 41 contactos estrechos aislados

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires inició hoy “de manera inmediata una investigación exhaustiva a partir de dos casos confirmados de la variante Delta”, que ya provocaron el aislamiento de 41 contactos estrechos, según informaron a través de un comunicado.



La información oficial agregó que “por el momento no presentan evidencia de un nexo epidemiológico con una persona que regresó luego de un viaje. Resuelta esta investigación podrá determinarse si existe circulación comunitaria en la Ciudad”.



Desde el Ministerio porteño indicaron que “con el objetivo de minimizar las posibilidades de contagio, se están realizando acciones de búsqueda activa puerta a puerta en el barrio de Monserrat, donde se detectó uno de los positivos”.



Como resultado de esa indagación, hasta el momento, “se identificaron 41 contactos estrechos que, en cumplimiento con los protocolos sanitarios vigentes, se encuentran aislados y fueron testeados de manera preventiva”.



En tanto, se está iniciando la investigación epidemiológica del segundo caso detectado.



Estos casos porteños se agregan a los 17 detectados de la misma variante Delta en Córdoba, que al momento obligaron a aislar a otras 160 personas; y un caso en Salta, que promovió otros 20 pacientes aislados preventivamente.



Ante estos hechos, la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dijo hoy que el Gobierno nacional está "muy preocupado por lo que está pasando".



"Estos casos no ayudan para nada. La responsabilidad individual falló. Quizás algún control más estricto del Estado provincial hubiera sido bueno", dijo la funcionaria en declaraciones a FM Delta al referirse a lo sucedido en Córdoba.



Carignano remarcó que el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, instaron a las provincias a realizar controles estrictos y hacer cumplir en hoteles las medidas destinadas al aislamiento de los viajeros, y no en los domicilios, como lo hace Córdoba.



"Estamos convencidos que el modelo hoteles que instrumentaron Canadá y Gran Bretaña era el que había que seguir" en Argentina, sostuvo la funcionaria nacional.



Y agregó que "en el modelo hoteles no hay manera de que no se cumpla con la cuarentena", y que aún cuando tiene un costo mayor por su logística, "era el modelo a elegir, como lo están haciendo en las provincias de Buenos Aires y San Juan".



En un tuit emitido desde su cuenta, Carignano recordó que “el 64% de los casos detectados de la variante Delta ingresaron con PCR negativo, pero manifestaron síntomas varios días después de su llegada. El incumplimiento del aislamiento nos pone en riesgo a todxs, empezando por nuestros seres más queridos”, destacó.