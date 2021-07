Un drama que se extiende: sin estufas ni presencialidad, en la Primaria 126 exigen soluciones

Con las vacaciones de invierno cada vez más cerca en el calendario escolar, en La Plata todavía hay centenares de alumnos que todavía no han podido regresar a las aulas en lo que va de 2021. A los reclamos que distintas comunidades educativas han lanzado en el transcurso de la semana pasada se sumó ahora la situación de la Escuela Primaria 126, de 49 y 23, donde los estudiantes apenas si pudieron pisar las aulas este año. “En marzo suspendieron las clases porque no había agua, después por la pandemia de coronavirus y ahora que levantaron las restricciones porque no funciona la calefacción”, describió una madre de una alumna de primer grado que “a esta altura del año no sabe lo que es la escuela, porque prácticamente no pudo ir”.

En la comunidad educativa habían cifrado esperanzas en que la semana entrante se retomaran las clases presenciales. Pero ayer a la mañana, a través de WhatsApp, les llegó a los padres la notificación de que los chicos deberán seguir esperando para volver a las aulas: “Familias les informamos que la próxima semana continuaremos pedagógicamente desde la virtualidad. A la fecha no han sido iniciados los trabajos de reparación de la calefacción”, les informaron.

Ya el 16 de junio pasado, día en que retornaron las clases presenciales a la Provincia, una inspección del Consejo Escolar había determinado que en el establecimiento de La Loma no estaban dadas las condiciones para asistir a las aulas: “Dadas las bajas temperaturas invernales, habiendo desde la EP realizado con anterioridad al día de la fecha los reclamos en referencia al funcionamiento y encendido del sistema de calefacción ante los organismos pertinentes. Se presenta (...) personal especializado dependiente de Consejo Escolar, quienes emiten un informe, del cual se desprende que no están dadas las condiciones para el encendido del sistema de calefacción como lo establece el Plan Jurisdiccional de la Pcia. de Bs.As. Por lo tanto se suspende la concurrencia de burbujas, continuando las clases desde la virtualidad”, les habían dicho entonces, también por WhatsApp.

Entre los padres hay preocupación y piden una pronta solución. Lo mismo que el viernes pasado pidieron los de la Escuela 8 (de diagonal 74 y 16), donde no dieron solución todavía a la falta de funcionamiento de las estufas y un grupo de padres de alumnos reclamó con una protesta callejera.

Todo esto cuando apenas quedan días para las vacaciones de invierno. Como se sabe, en la Provincia la Dirección General de Escuelas dispuso que las fechas para el receso escolar de invierno serán del “19 al 30 de julio próximo”, por lo que el martes 2 de agosto se retomarán las clases.

Días atrás, al anunciar que “no se modifica el calendario escolar” y “no se cambia la fecha de vacaciones de invierno”, la directora General de Escuelas, Agustina Vila, apuntó que también continuaban “monitoreando la condición epidemiológica de cada lugar, que va mejorando”, aunque aclaró que la evolución del virus es dinámica”.