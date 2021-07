¿María O'Donnell arrepentida de su paso por MasterChef?

María O'Donnell fue una de las grandes revelaciones de MasterChef Celebrity 2 pero, al parecer, su paso por el reality culinario no la habría parecido del todo placentero.

"No sé si no quiere dar notas pero dice '¡Masterchef, no! ¡Vade retro!' Yo la veía en la final con Alex Caniggia. Lo visualicé pero no pasó porque Alex se fue. Quedó entre los seis mejores, pero lo cierto es que acá tenemos a una participante que llegó con todas las loas porque Santiago del Moro la impuso porque se enteró de que le gustaba la cocina y el programa", dijo Rodrigo Lussich en El Show de los Escandalones, antes de revelar la identidad de la arrepentida.

“Te agradezco mucho, pero no. Mirá, para mí MasterChef terminó y terminó, no quiero seguir haciendo nada alrededor de eso. Gracias”, se escuchó decir a María O'Donnell en el audio que el conductor puso en vivo.