VIDEO.- Así fue el ataque en el edificio de El Mondongo: "Si fuese hombre esto no me pasa"

La mujer que de acuerdo a trascendidos policiales fue objeto del ataque incendiario a un edificio de la zona del barrio El Mondongo, grabó un video ofreciendo algunos detalles del hecho y dijo que "si yo hubiese sido hombre esto no me pasa porque a un hombre no es fácil ir y pintarle el frente de donde vive con insultos, poniéndole atorrante y otras cosas". En tanto, trascendieron imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve a dos hombres jóvenes iniciar el fuego y darse a la fuga. Luego se ve a una figura femenina que intenta apagarlo con una prenda, pero las llamas a esa altura ya estaban fuera de control.

Además, la mujer víctima del ataque -una joven que prefirió guardar su identidad aunque aparece en el video- aseguró que en el consorcio del edificio donde vive y en la inmobiliaria a través de la que alquila el departamento en que vive "me pidieron que me mude".

El caso refiere a un episodio de violencia de género de vieja data y el autor de los ataques y amenazas tendría una restricción perimetral al tiempo que la mujer habría solicitado un botón anti pánico.

En tanto, trascendieron imágenes del ataque incendiario perpetrado esta madrugada frente al edificio de la calle 63 a la altura del 341.

Se comprobó que se había iniciado fuego en el sector de los medidores de suministro eléctrico que posee el inmueble por lo que se convocó a una autobomba de Bomberos y personal de Edelap que en pocos minutos controlaron el foco ígneo de manera que no alcanzo a propagarse ni afectar el suministro de energía eléctrica.

Mediante testimonios de vecinos la policía pudo establecer que el hecho habría sido intencional por conflictos personales de vieja data entre personas por el momento no identificadas y una de los residentes del edificio.