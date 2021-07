Una papa peronista en La Plata: vecino indignado porque le vino "la V de la victoria"

Un vecino de la región este miércoles por la tarde compró en un hipermercado local, una gran bolsa de papa de las denominadas "caritas" para sus hijos. Pero se sorprendió al abrirla y encontrar que varias de éstas tenían forma de "la V de la victoria"

Javier es de la zona de Parque Castelli y expresó: "Soy separado, y justo tenía a mis hijos esta semana, así que fui a un hiper de la Ciudad para hacer la compra mensual. Entre todo lo que compré, traje a mi casa una bolsa grande de papas con formas. En principio por lo que vi, eran caritas".

Y continuó diciendo: "Anoche cuando estaba por cocinar, el menú era hamburguesas de pollo y papas con formas, cosas que les gusta mucho a los nenes. Me dispongo a poner las papas en la fuente, y la verdad, no podía salir de mi asombro cuando vi esa papa con forma de la V de la victoria peronista. Tuve que mirar dos y tres veces la bandeja para poder creerlo. Al principio me sonreí, luego pensé que no estaba bien que indirectamente le introduzcan a los niños una simbología sea cual fuese. Me terminó pareciendo algo desagradable y de mal gusto, no por el sabor claro".

El vecino platense se mostró indignado en sus estados y redes sociales denunciando el hecho. Cabe destacar que los dedos en "V" son un símbolo que tuvo muchos significados a lo largo de la historia. En Argentina cuando Juan Domingo Perón regresó al país el 17 de noviembre de 1972, la señal pasó a ser un signo de victoria del partido Justicialista.