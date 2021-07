Di María, blanco de duras críticas por el gol que erró: "Fideo, dejame de hinchar las b… hermano"

El empate de Colombia significó anoche un duro revés para la selección argentina que se tradujo en una fuerte tensión tanto dentro de la cancha como afuera.

A medida que transcurrían los minutos el nerviosismo iba in crescendo ya que el partido se acercaba cada vez más a su destino final, que serían los penales.

En ese marco, a los 73 minutos se generó una oportunidad que pudo haber devuelto la calma al equipo y que terminó convirtiéndose en un escándalo por el comentario que hizo el relator Rodolfo De Paoli.

Todo sucedió cuando la presión en mitad de cancha de Lautaro Martínez hizo posible que Ángel di María recuperara la pelota a pocos metros del área chica y luego enfilara hacia el arco.

Tras eludir fuera del área al arquero colombiano Daniel Ospina, el jugador del Paris Saint Germain francés quedó frente al arco vacío pero con tres defensores colombianos sobre su marca por lo que prefirió hacer un pase a la banda izquierda donde Lautaro Martínez recibió solo el balón y disparó un tiro que fue al cuerpo de Wilmar Barrios, tendido para cubrir la línea de cal.

El rebote golpeó en la pierna de Di María y salió muy desviado por arriba, lo que le valió al jugador durísimas críticas del relator Rodolfo De Paoli.

“No, no, no, no te puedo creer, es joda esto”, comenzó cuando la pelota ya se elevaba sin peligro por el arco de Daniel Ospina. “El gol que se acaba de perder la Argentina, con lo que cuesta una chance. Antes era el Pipa y ahora sos vos, Fideo, dejame de hinchar las b… hermano, no podemos errar esto” arremetió contra Di María (y de paso contra el ausente Pipa Gonzalo Higuaín).