“Decir que me postulé para ser DT es de miserable”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, había manifestado hace unos días, por primera vez en su carrera, que le gustaría dirigir al seleccionado argentino “en un futuro”. Fueron muchas las voces que se alzaron contra el DT, al marcar que se estapa postulando al cargo cuando hay un entrenador trabajando.

Ante esto, el Muñeco salió a responder desde Estados Unidos:“En un futuro claramente me gustaría dirigir a la Selección porque mi sueño es dirigir un Mundial. Dirigir un Mundial sería algo que te debe llenar de adrenalina. Para un entrenador debe ser algo muy electrizante porque es la competencia máxima a nivel de selecciones. Pero eso no quiere decir que me esté postulando, esa idiotez que muchos mencionan es de miserable, porque el que realmente me conoce sabe a qué me refería”, sostuvo el entrenador con el medio partidario River Monumental.

Y explicó: “Es simple, a mí me hacen una pregunta y no me pongo el cassette, yo soy como soy. Si tengo ganas de hablar, hablo. Si no tengo ganas, no hablo. Y si quieren que hable y no diga nada, no me busquen para hablar. Si me preguntan voy a responder”, expresó Gallardo y reconoció: “Obvio que me gustaría dirigir a la Selección, me lo preguntaron mil veces. Andá a los archivos, a qué entrenador no le gustaría. Cuando nos encontremos en algún momento, a futuro”.

Asimismo, remarcó que él siempre fue respetuoso del trabajo de los demás y además, remarcó que apoya el cumplimiento de los contratos: “Hay que escuchar todo, yo dije en un futuro, tengo 45 años y tengo mucho por delante. Cuando hablamos, uno no sabe. Poner meses está muy mal, decir que el futuro es enero está mal. Si algo fui y soy es respetuoso del trabajo de los demás. Hay muchos miserables dando vueltas, agarrándose de algo”

“ Yo termino mi contrato a fin de año y lo mejor que puedo hacer es disfrutar el camino hasta el final de mi contrato, que es lo que hago. Es lo que hago y traté de respetar, yo soy muy respetuoso de los contratos”, agregó y completó: “Lo que quiero y le digo a los dirigentes del fútbol argentino es que respeten los contratos, que traten de cuando elijan, elegir con convencimiento. Y que cuando apuestan, que apuesten con convencimiento”.

En otro orden, en cuanto al tema de los jugadores de la selección y cuando se sumarán al grupo, contó que ahora “habrá que ver cómo se resuelve eso. “Nosotros salimos con una idea, porque eso era lo que estaba establecido. pero eso no lo podemos hacer y tenemos que aislarnos”.