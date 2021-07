VIDEO.- Platenses se dan la vacuna "vegetal" que está a prueba y en fase 3

En nuestro país hay al menos seis laboratorios trabajando en la fase tres de la famosa vacuna natural -basada en una planta- fabricada por el laboratorio canadiense Medicago que desde hace un tiempo convocó voluntarios para aplicar las dosis contra el coronavirus que ya se encuentra en su fase 3.

Como se informó días atrás, unos 300 platenses ya se inscribieron en la fase tres experimental de la vacuna.

Argentina ha sido uno de los países donde los laboratorios eligieron probar con voluntarios distintas vacunas contra el coronavirus en sus últimas fases aprobadas por la ONU.

En las últimas semanas se abrieron las convocatorias para que alrededor de cinco mil voluntarios se anoten para recibir la dosis del laboratorio canadiense Medicago Inc, quienes elaboraron una vacuna a base de plantas llamada Co-VLP.

El Día visitó uno de los seis centros de vacunación experimental en fase tres de Argentina, Centro de Salud e Investigación Mautalen ubicado en el barrio de Recoleta, en la Capital Federal.

Allí se entrevistó al Dr. Daniel Chirino, médico clínico (Matrícula N 111892), cardiólogo y principal investigador del mencionado centro de salud donde se desarrollan las pruebas.

Daniel Chirino se mostró optimista de cara a la fase tres de los estudios porque los resultados preliminares de la fase dos “son muy buenos, incluso mejores a los de otras vacunas ya aprobadas” y destacó que se puede conservar en una heladera común lo que es una muy buena noticia para la logística de la misma.

El especialista también explicó: “Esta vacuna tiene dos aspectos que la hace distinta. Primero que trabaja con una partícula que tiene la estructura externa muy parecida al Coronavirus, permite generar los anticuerpos; pero no tiene el material genético del virus, que es la que hace que éste se replique e infecte. Y el otro aspecto es que está sintetizada en plantas. Hay una planta (Nicotiana benthamiana) que actúa como una pequeña fábrica de esta vacuna”.

Chirino agregó que “una nueva forma de hacer vacunas a partir de una partícula que genera una planta sin ninguna capacidad de infección” y agregó: "la empresa Canadiense que la desarrolla, con este método, ya ha elaborado otras vacunas contra la gripe porcina H1N1 y Ébola".

“La vacuna en desarrollo ha tenido excelentes resultados en fase 2. Por ello se asume que tiene mucho potencial y genera muchas esperanzas” señaló el médico clínico y agregó. “La fase 3 ya está en marcha. Está avanzando en todo el mundo, y se calcula que en dos meses habrá un resultado preliminar para que todos aquellos que recibieron placebos puedan acceder a la vacuna”.

También destacó que todos aquellos que participan del ensayo, ya tienen sus dos dosis garantizadas una vez aprobada la vacuna.

La vacuna vegetal es muy prometedora, ya que su valor no será mayor a las vacunas de mercado, y su traslado y conservación solo requiere el frio de un refrigerador, no como otras que necesitan estar a (-18 ° C).

El protocolo que fue autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) y para postularse hay que ingresar al siguiente sitio web: www.mautalenvacunas.com