Platenses ya prueban la vacuna "vegana": cómo anotarse y de qué trata el ensayo

El laboratorio canadiense Medicago inició los ensayos en Fase 3 de su vacuna anti Covid en la Argentina y en el mundo. En cuanto a las pruebas a nivel local, abarcan a 5 mil voluntarios y ya muchos platenses se inocularon mientras que otros están a la espera de hacer.

La particularidad de este desarrollo es que utiliza una planta como fábrica del antígeno, un mecanismo inédito en las vacunas aprobadas hasta ahora.

La empresa aplica una plataforma diferente a la empleada por la mayoría de los laboratorios farmacéuticos y se basa en la utilización de plantas vivas como biorreactores para reproducir una partícula no infecciosa que imita al virus objetivo, pero sin el empleo de virus vivos.

Se la conoce con el nombre de partículas similares a virus o VLP (por las siglas en inglés de virus like particle).

En primer lugar se sintetiza una partícula cuya estructura externa es similar a la del virus y que está constituida por una membrana lipídica y proteínas Spike, pero sin la carga genética. Luego esas partículas es multiplican en las hojas de la Nicotiana benthamiana, una planta silvestre de la familia del tabaco.

El protocolo ya fue autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) y para postularse hay que ingresar al siguiente sitio web: www.mautalenvacunas.com y en https://www.argvacunacovid.com. Según se informó, están dando turnos para dentro de cuatro días o incluso una semana. Vale destacar que Medicago ha empleado esta tecnología para producir la vacuna candidata contra la influenza QVLP (tetravalente).

Daniel Chirino es médico clínico, cardiólogo y es el investigador principal del Centro Mautalen Salud. En diálogo con ELDIA.COM, detalló que "esta vacuna tiene como característica principal que es de un origen basado en planta, en la cual se impone una partícula parecida a la del coronavirus y se realiza extracción del material genético y por esa partícula está sintetizada en células de plantas".

Y agregó que "por ejemplo otras vacunas necesitan de la incorporación de un virus, en este caso acá no hay ni material de virus ni proteínas animales, por eso es que se la conoce como la vacuna basada en plantas".

Respecto al estudio en voluntarios, Chirino destacó que "entre los inscriptos hay población de entre 18 y 59 años. Remarcó que está garantizado que ambas dosis se dan en un plazo de 21 días y que en el día 42 el paciente voluntario se le realiza una extracción de sangre para medir los anticuerpos.

Por su parte, el médico pediatra Gonzalo Pérez Marc es una de las cabezas del proyecto en Argentina y tiene la experiencia de ser -junto al médico infectólogo Fernando Polack - investigador del ensayo clínico más grande del mundo y que en el país se realizó también en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires y que sirvió para demostrar exitosamente la eficacia y seguridad de la vacuna de Pfizer-Biontech.

“En la fase II se vio que es hasta 80 veces más potentes que otras vacunas que ya son muy eficaces. Además, al estar basada en una planta, llegado el momento en que se apruebe, se podría escalar la producción rápidamente. Por ejemplo, la Sputnik V es espectacular, pero el adenovirus que utiliza es difícil de cultivar. En esta, esa dificultad no está”, destacó Pérez Marc.

Y explica otra ventaja respecto a otras vacunas: "Metés ese ADN en una planta que se llama ‘Nicotiana benthamiana’. Es una planta seleccionada específicamente porque tiene la capacidad de tomar ese ADN suelto y produce una proteína con esa información. Pero no genera solo la proteína sino que hace algo más interesante: las genera en grupitos de tres, en trímeros, y las encaja en una membrana de grasa. Si vos mirás esa partícula en un microscopio electrónico, ves que es muy parecida al virus”, cuenta el médico y agrega: “¿Cuál es la ventaja de que sea así? Que cuando vos metés esa partícula en la vacuna y le agregás un adyuvante, en este caso el AS03, que la potencia, tenés una respuesta inmunológica básica que es espectacular porque es exactamente igual a la que genera el coronavirus, pero que no te puede infectar porque no tiene virus”.

Los estudios

En el estudio de fase I, participaron 180 voluntarios sanos en Canadá y se demostró segura. La mayoría presentó reacciones leves, principalmente, dolor y tumefacción transitoria en el sitio de punción. No se registraron eventos serios ni catalogados como de principal interés.

El testeo que se realiza en la Argentina se denomina CP-PRO-CoVLP-02, se trata de un estudio en fase III, doble ciego, multicéntrico y controlado con placebo. Consta de dos etapas: la fase II, realizada en los Estados Unidos y Canadá, cuyo objetivo fue evaluar la inmunogenicidad y la seguridad de la vacuna Co-VLP en adultos mayores de 18 años sanos. Se enrolaron 306 voluntarios y se aleatorizaron para recibir la vacuna Co-VLP o placebo.

La fase III, en tanto, se lleva adelante, además, en Europa (Reino Unido, Polonia, España y Hungría) y América latina. Se destacó que la vacuna Co-VLP requiere dos aplicaciones separadas por 21 días.