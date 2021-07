Europa sigue sin aprobar la Sputnik V y crece la tensión con Rusia

El Gobierno ruso alertó hoy por una posible "discriminación" de la Unión Europea (UE), luego que el secretario de Estado para Asuntos Europeos de la Cancillería francesa, Clement Beaune, instó a los socios del bloque a no reconocer las vacunas contra el coronavirus elaboradas por Rusia y China en el flamante pasaporte sanitario del bloque.

"Cualquier discriminación en relación con el coronavirus a causa de las diferencias entre los documentos es inadmisible para cualquier sociedad democrática", advirtió el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia de noticias Sputnik.

No obstante, para el funcionario ruso, es una "buena señal" la propuesta de Bruselas a Rusia para que analice la posibilidad de unirse a su sistema de certificados COVID.

El certificado europeo de vacunación, que entró en vigencia el pasado 1 de julio y que facilita los viajes dentro del bloque, facilita el ingreso a quienes hayan sido vacunados con uno de los cuatro fármacos aprobados para su uso por la UE.

Hasta la fecha, sólo se autorizaron las vacunas estadounidenses Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson y la británica Oxford-AstraZeneca.

La propuesta igualmente añade que los Estados miembro tienen libertad para decidir si aceptan otros inmunizantes no autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), como en el caso de Hungría, que acepta la rusa Sputnik V y la china Sinopharm, o Grecia y Chipre, que contemplan la vacuna rusa dentro de su plan de ingreso al país.

No obstante, el secretario de Estado para Asuntos Europeos de la Cancillería francesa, Clement Beaune, instó a sus socios europeos a no reconocer las vacunas contra el coronavirus elaboradas por Rusia y China. "Hay países como España que trataron de validar otras vacunas, rusas o chinas. Les queremos decir a esos países que le digan no a estas vacunas", manifestó hoy Beaune, a la televisión local.

"Se requiere que la lista de vacunas autorizadas que permiten a los inmunizados entrar en el territorio de la UE sea limitada", enfatizó el titular francés, al repasar las cuatro vacunas autorizadas por el bloque.

Las recriminaciones del funcionario francés llegaron un mes después de que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamara a aplicar el "sentido común" y validar, en particular, la vacuna Sputnik V para que los turistas inmunizados con este compuesto pudieran ingresar en el territorio europeo.

El vocero del Gobierno ruso coincidió en que "puede haber varias posiciones" y afirmó que "la Agencia Europea (de Medicamentos) todavía no ha reconocido la Sputnik V", pero aseguró que "el trabajo respectivo está en curso".

Respecto al reconocimiento de certificados extranjeros de vacunas en Rusia, respondió que "depende de las condiciones" pero en todo caso "lo importante es hablar". "El reconocimiento de vacunas en cada país se realiza según cierto algoritmo y no tengo conocimientos necesarios ni puedo decir qué algoritmo tenemos en nuestro país pero, sin duda, nos oponemos a cualquier politización en ese ámbito, estamos en contra de que actúen algunos grupos de presión y haya competencia desleal", subrayó.