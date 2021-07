El Pincha avanzó por el Rayo Fértoli y sondeó a Roa

Ante la posibilidad de que Ángel González deje el Pincha y con las negociaciones por el arribo de Juan Ramírez trabadas, la dirigencia miró hacia Avellaneda para comenzar a entablar un diálogo por dos nuevos refuerzos.

Es así que en un mercado en el cual ya abrochó a Ricardo Ramírez, Gustavo Del Prete y Matías Aguirregaray (de palabra), Estudiantes hizo averiguaciones por el delantero de Racing, devenido en volante, Héctor Fértoli y por el mediocampista colombiano de Independiente, Andrés Roa.

El Rayo, con pasado en Newell’s, no será tenido en cuenta por el entrenador Antonio Pizzi, a pesar de tener tres años más de contrato y se entrena separado del plantel profesional.

Hoy por hoy el jugador es considerado como uno de los prescindibles del elenco albiceleste y por eso, atentos a esto, Defensa y Justicia y Talleres también están detrás de sus servicios.

Fértoli, de 26 años, no tuvo un buen paso por la Academia tras llegar desde San Lorenzo. De todos modos, anotó 7 goles en 26 encuentros disputados, aunque viene de jugar poco y nada en el último torneo ya que no era del agrado del técnico.

En su incursión en el Cuervo jugó 19 partidos y no marcó goles pero igualmente, el conjunto académico decidió comprar su ficha cuando era dirigido por Sebastián Beccacece, quien pidió exclusivamente por su contratación.

Antes de asomar por el Ciclón, donde fichó en 2019, estuvo en la órbita de Colón de Santa Fe y también del Alavés de España, que pretendía adquirir el 70%. Sin embargo, el Cuervo metió primera y adquirió el 50% del pase.

En tanto, su mejor versión estuvo en Newell’s, donde debutó en Primera División y marcó 11 tantos en 61 partidos.

Estas marcas indican que en el total de su carrera, el futbolista, que se caracteriza más por su velocidad que por su capacidad goleadora, anotó 18 conquistas en 106 encuentros. Es por ello, que muchos entrenadores suelen ubicarlo unos metros más atrás en el campo, como mediapunta o mediocampista ofensivo. Lugar que podría ocupar en el Pincha si las negociaciones avanzan.

Tatín, como lo llaman en su ciudad El Trébol, provincia de Santa Fe, nació el 3 de diciembre de 1994 e hizo sus primeros pasos como jugador en el club Trebolense (inferiores, Reserva y Primera). Allí fue campeón y figura del “Cele” en el título del año 2012.

Además, pasó por Las Rosas, Almafuerte, Griffa y Huracán de Los Quirquinchos, que en su momento mantuvo un conflicto cuando el jugador pasó de Newell’s a San Lorenzo, ya que reclamó un porcentaje de la transferencia. Huracán cedió al delantero en 2013 al conjunto de Parque Independencia a cambio de obtener regalías de una futura venta.

Su debut en el fútbol grande, con la camiseta Leprosa, fue nada más ni nada menos que en un Clásico contra Rosario Central, el 14 de febrero de 2016.

Llegó al conjunto rosarino en 2012, con 17 años, y rápidamente se volvió el goleador de la Reserva, en la que debutó el 4 de mayo de 2013 ante Godoy Cruz. En la divisional jugó 54 partidos y convirtió 15 goles hasta ese salto a Primera.

Cabe señalar que el 50% de la ficha del jugador aún pertenece a Newell’s, que tiene como manager a Lucas Bernardi, ex entrenador albirrojo que mantiene una buena relación con el Secretario Técnico albirrojo Agustín Alayes. De todos modos, en el caso de avanzar la operación, podría realizarse a través del algún préstamo con cargo.

El colombiano Andrés roa vuelve a estar en la órbita de Estudiantes / web

SE REACTIVAN LOS SONDEOS POR UN VIEJO ANHELO

Estudiantes intenta avanzar en diferentes frentes en el presente mercado de pases y mantiene charlas y realiza sondeos por diferentes jugadores. Uno de ellos es el colombiano Andrés Roa.

El mediocampista viene siendo seguido por la dirigencia albirroja desde que militaba en Huracán, pero en ese 2019 finalmente terminó firmando para el Rojo de Avellaneda, a préstamo y que luego se quedaría con el 80% del pase que pertenecía al Deportivo Cali, redondeando una operación de 1.800.000 dólares.

En el último semestre, el mediocampista cafetero jugó 12 partidos, aunque no logró un rendimiento regular.

El Pincha no es el único club que consultó por él, ya que también aparecen en a cola Argentinos Juniors y Newell’s. El jugador tiene contrato con Independiente hasta el 30 de junio de 2022 y la idea de la dirigencia es tratar de conseguir su incorporación a préstamo. Aunque en principio, según las respuestas que viene dando el Rojo a otro clubes, la intención es no dejar salir al futbolista si no llegan propuestas concretas por una venta.

De momento, el jugador viene siendo titular en los amistosos que viene disputando el equipo que dirige Julio César Falcioni. Incluso, en el juego de ayer que terminó con goleada por 3 a 1 ante Vélez le sirvió uno de los goles a Silvio Romero tras una buena jugada individual.

En Independiente, el cafetero disputó 43 partidos y anotó 3 goles. En tanto, en el Globo marcó 5 goles en 23 encuentros y en Deportivo Cali disputó 53 partidos anotando 6 goles. En consecuencia, en el total de su carrera, el colombiano lleva jugados 119 en cuenteros y contabiliza 13 goles.

NO DESCARTAN A MELANO

Más allá de estos dos nombres, otro jugador que le interesa a Ricardo Zielinski, es Lucas Melano. El Ruso ya lo dirigió en Atlético Tucumán y le rindió como volante por la derecha. Eso busca el entrenador si finalmente Ángel González deja el Pincha. Por Melano también existieron algunos sondeos y de momento su nombre sigue dando vueltas como una posibilidad. Cabe recordar que Melano ya tuvo un paso por Estudiantes , donde mayormente se desempeñó como delantero y hoy se encuentra sin lugar en San Lorenzo.