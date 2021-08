Marta Cohen alienta la combinación de vacunas: "Esperar no beneficia a nadie"

La médica patóloga Marta Cohen, que reside en el Reino Unido y se recibió en la UNLP, insistió hoy en sugerir que las personas que recibieron como primera dosis a la Sputnik V y que ahora son convocadas para completar su esquema de inoculación contra el coronavirus con la combinación de laboratorios, prioricen esa opción en vez de esperar la segunda dosis de la vacuna rusa con el fin de lograr lo antes posible "la inmunización adecuada".



"Hay que decirle a las personas: si usted no se viene a vacunar y usted se contagia con la cepa Delta va a estar muy ineficientemente inmunizado", explicó Cohen en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red.



Allí, sostuvo que no hay motivos para esperar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus del mismo laboratorio, ya que esa alternativa "no beneficia a nadie" y retrasa la posibilidad de adquirir una "inmunización adecuada".



Asimismo, consideró que la combinación de vacunas no debería ser opcional: "Hay mucha gente que me está contactando y me dice que prefiere esperar. Y esa es la opción que no se debería haber dado".



En este sentido, la especialista remarcó que, mientras se espera por la segunda dosis del mismo laboratorio, la persona "no va a tener una inmunización adecuada".



También volvió a destacar la importancia de completar el esquema de vacunación ante el avance de la variante Delta y explicó que los síntomas de esta nueva variante son similares a los de "un resfrío común".



"Hay que olvidarse de la anosmia -la pérdida del olfato y el gusto-, ahora los síntomas que se encuentran más con esta variante (en referencia a la Delta) son dolor de cabeza, secreción nasal y tos", afirmó y sostuvo que la "gente inmunizada con doble vacuna se puede contagiar con la cepa Delta", aunque en términos generales sin evolucionar a un cuadro agudo.



Sin embargo, la médica indicó que, en base a las estadísticas del Reino Unido, los pacientes que desarrollan cuadros graves y fallecen, "por lo general es gente mayor de 70 años y con comorbilidades".



"Ahora lo que estamos viendo es que hay dos pandemias: está la pandemia de la gente vacunada y la otra pandemia es la de la gente joven no vacunada que son generalmente menores de 30 años", sostuvo la patóloga sobre la situación en el Reino Unido y la presencia de jóvenes "antivacuna".



De hecho, indicó que en el Reino Unido están falleciendo personas "de 25 años sin comorbilidades que no se quisieron vacunar y hoy son la tapa de los diarios".