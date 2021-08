Cristina citó a Marcela Tinayre para cuestionar "el bombardeo mediático”

La hija de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refiriera a ella en un fuerte discurso que ofreció ayer en Lomas de Zamora.

La ex presidenta usó una entrevista que concedió la conductora a una radio como ejemplo para cuestionar “el bombardeo mediático” al que “someten” a la sociedad.

En su discurso, Cristina Kirchner leyó fragmentos de la entrevista que le hicieron a Tinayre en Radio La Red, donde la conductora detalló su sorpresa por los efectos de la pandemia en París, mientras visita la capital francesa.

“Me impactó que su sorpresa frente a lo que pasaba económica y socialmente era genuina. Si esta persona, de alto poder adquisitivo con relaciones en el mundo, creía que las cosas que pasaban aquí en el país sólo pasaban acá y le sorprenda ver que en Francia pasa lo mismo que acá... esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático que todo el día dice que lo que pasó acá no pasó en ningún lado”, expuso.

En este contexto, Cristina Kirchner remarcó que ese “bombardeo mediático” está presente “con respecto a todo”. “Entonces ¿no será hora de que paren un cambio, muchachos y muchachas?”, disparó.

“Con todo el derecho que hay a disentir y a debatir, ¡pero a pensar!”, exclamó, y siguió: “No a mentir, no a engañar a engañar, no a no hacerse responsable de lo que uno a hecho en la bendita historia de este país. Esto es de lo que tenemos que hablar los argentinos y las argentinas ¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad?”.

En los últimos segundos de su presentación, que se enfocó en duras críticas a la oposición y a los medios, Cristina Kirchner aseguró que la pandemia “se va a terminar”, y subrayó una de las frases más destacadas de su discurso: “Pero después nos vamos a tener que hacer cargo del muerto que nos dejaron”.

“A los responsables de dejarnos este muerto, les pido un poco mas de humildad, de solidaridad y de patriotismo”, culminó la vicepresidenta.