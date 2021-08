Abrazos, juegos y libertad: los deseos que tienen los más chicos

El año pasado a esta altura la cuarentena por la pandemia de coronavirus era mucho más estricta y el festejo del Día del Niño se dio en un contexto de mayores restricciones que lo que sucede hoy. Sin embargo, los más chicos sienten aún las consecuencias de lo que fue vivir encerrados y con temor al contagio del virus que paralizó al mundo. No hay niño que no sepa de qué se trata la pandemia, cómo hay que cuidarse y hasta se designó un nuevo término para denominar a estas generaciones que quedaron marcadas por el peligro que significó el coronavirus: los “pandemials”.

“A partir de la pandemia la vida cotidiana tal como la conocíamos cambió. En un primer momento, con el dictamen del ASPO, de una semana a otra se dieron cambios impensados como el distanciamiento con seres queridos, pares, otros adultos; cambios en la escolaridad, el trabajo, las salidas y el esparcimiento. Cambios que tuvieron que adoptarse porque estaba en riesgo la vida propia o de seres queridos. Y no que fue un escenario propicio para la agudización de situaciones de violencia hogareña, de carencias socioeconómicas, de desigualdad, de discontinuidad del ámbito educativo, de contar con espacios recreativos, vínculo con un pares con otros adultos que anteriormente han facilitado el procesamiento de una difícil realidad”, dice Patricia Zubiarrain, psicóloga infantil sobre lo shockeante que resultaron los cambios y pasa a describir sus consecuencias.

“Podemos mencionar algunas reacciones y actitudes esperables ante los rotundos cambios en el contexto general de incertidumbre y preocupación, como mayor irritabilidad, mal humor, enojo, intolerancia, miedo, angustia, dificultades para dormir, apatía y abulia entre otros. Estos pueden considerar como respuestas esperables, como defensas y adaptaciones que nos exigió la nueva cotidianidad”, explica la especialista.

En este sentido, Zubiarrain cree que hay que considerar los recursos y las capacidades con las que cuentan las niñas y los niños para elaborar y simbolizar todos estos cambios: lo incierto, lo desconsolador y lo impensado de la pandemia. Aunque también, además de ser uno de los grupos más vulnerables cuentan con grandes capacidades para la adaptación y la modificación de rutinas.

“Un hecho que se ha observado es como los más chicos, en su mayoría, han podido incorporar indicaciones como el uso del tapaboca, la higiene de las manos, la distancia. Han podido sostener estos cuidados y observar cuando algo de eso se incumple. También se debe aclarar que existen otras situaciones que no han permitido que se lleven adelante estos cuidados y otros psiquismos que no han podido formar recursos para hacer frente a estos cambios, lo que puede aparejar una exigencia al de la cual no han podido responder y requerirán de acompañamiento e intervenciones específicas”, enfatiza la psicóloga.

“Es así como si bien los niños pueden haber modificado más su cotidianeidad tienen una mayor flexibilidad y herramientas para elaborar mediante el juego, el arte, la expresión corporal y otras formas las vivencias que despertó la pandemia. Posiblemente retomar ciertos espacios y vínculos propios como la escuela puede de ser de ayuda como vías facilitadores a la hora de elaborar las situaciones traumáticas y los ayude a estar mejor”, explica.

Claro que en este caso nadie puede saber exactamente qué va a pasar y cómo serán las reacciones de los más chicos: “No podemos anticipar qué efectos tendrán la pandemia en la población pero sí que requiere un trabajo de elaboración y esfuerzo psíquico en tanto se ha vivido en su complejidad y posibilidad traumática”, finaliza Zubiarrain. Para agasajar a los niños, que este año celebran el Día de las Infancias ya que desde el Gobierno se propuso posicionar el enfoque de derechos con perspectiva de géneros y diversidad en la forma de representar a la diversidad de las vivencias de la niñez, queremos darle voz a este grupo que en unos años escribirán la historia de lo que fue -o es- la pandemia.

En sus palabras y a su modo, cada uno de estos pequeños y pequeñas cuenta qué y cómo vivió estos meses de cuarentena, además de expresar sus deseos para los tiempos que vienen.

“La pandemia se generó porque la gente no se cuidó bien. Estar en casa me hizo aburrir mucho pero igual jugué mucho con mis hermanos”, cuenta Valen. Para Dante, “hay que quedarse en casa para no contagiarse” y Augusto agrega que para eso “no hay que estar con desconocidos para no cotagiarse”. Los hermanos desean que todo vuelva a la normalidad “para vera todos sus compañeritos” de la escuela y el Jardín, ya que tienen burbujas separadas, y poder festejar los cumpleaños

Valentino, Dante y Augusto,

8 y 5 años, Escuela San Antonio de Padua de La Plata

“La pandemia es un virus que nos afectó mucho a todos. No podíamos salir ni ir a la escuela, tampoco visitar a nuestros familiares, estábamos encerrados. Pero lo que más disfruté de estar en mi casa fue que aprendía cocinar con mis papás, jugábamos mucho con mi hermanita Helena que tiene 2 años -foto- y nos quedábamos levantadas hasta tarde. Mi deseo es que se termine este virus para que podamos volver a la normalidad”

Catalina,

8 años, Colegio Madre de la Divina Gracia de Melchor Romero

“La pandemia nos ayudó a unirnos aunque estuviésemos separados y nos ayudó también a tener ganas de estar con los demás y hacer cosas juntos porque no nos podíamos ver ni abrazar”

Juan Francisco,

11 años, Escuela Nº 8 Domingo Faustino Sarmiento de la Plata

“El coronavirus es un bichito que nos puede enfermar. Llegó como caminando y hay que usar barbijo para no contagiarnos. Lo que más me gustó de la cuarentena fue poder estar en el patio pero extrañaba mucho a mis abuelos Beatriz, Omar y Tachi”

Vito,

4 años, Jardín de Infantes Nº 952 José Hernández de La Plata

“Con el pasar de los días viví la pandemia como todos, nunca me gustó. Tuvo sus momento bueno y malos, siempre tuve muchas ganas de salir y ver a mis amigos y familiares. Pero mi vida cambió bastante con todo esto, jugué muchos videojuegos y por suerte me fue bien en la escuela. Ahora que puedo ver a más gente, está mejor, ya no es como antes, me cuido pero ya voy a las clases presenciales y cada vez estamos más cerca de vivir la vida normal que queremos”

Amelia,

9 años, Escuela Benito Lynch de La Plata

“La pandemia fue muy significativa porque está y no la vez, es difícil de entender pero a la vez hay que respetar los cuidados para no enfermarte y estar mal. Me puso mal no poder ver a mis amigos ni poder ir a la escuela, no me gustaban mucho las clases virtuales porque no era lo mismo. Lo que me gustó de la cuarentena es que pude compartir más tiempo con mi familia, pasé más tiempo al aire libre en la casa de mi papá. Mi deseo es que se acabe esto porque ya quiero abrazar a mis abuelas, primos y amigos y no estar todos distanciados o verlos poco. Porque a veces sólo puedo escucharlos cuando los llamo por teléfono”

Valentino,

10 años

“El principio la cuarentena era divertida porque estaba más tiempo en casa, pero con el tiempo empecé a extrañar a mis amigos y familiares. Lo mejor es que aprendí a hacer cosas nuevas como inglés por videollamada. Mi deseo es que se acabe todo esto así puedo ver a mis familiares y amigos”

Lucía,

10 años, Escuela Dr. René G. Favaloro de La Plata

“La pandemia es muy mala. Hay que cuidarse mucho usando barbijo y no hay que salir a la calle porque te podés enfermar si tenés contacto con otras personas”, dijo Sofi y su hermano Feli agregó: “Yo me sentí mal, me aburría, estaba triste, quería salir sin barbijo. Quería ver a mis amigos y familiares que no veía hace tiempo. Para mi la gente se tendría que vacunar y si se reúnen que sea un lugar abierto y con distanciamiento”

Felipe León y Ana Sofía,

10 y 6 años Escuela Nº5 República Árabe Siria de Berisso