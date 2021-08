EN VIVO: Gimnasia, con un jugador menos, vence 1 a 0 a Argentinos en el Florencio Sola

Por los octavos de final de la Copa Argentina, Gimnasia y Argentinos se miden en estos momentos en el Estadio Florencio Sola, de Banfield. El equipo que gane se medirá en cuartos ante San Telmo.

El árbitro del partido es Ariel Penel y es transmisión en vivo de La Redonda FM 100.3. Además el duelo copero va por la pantalla del canal oficial del certamen, TyC Sports.

En el amanecer del encuentro en el Bicho, Miguel Torrén, fue amonestado tras una fuerte infracción a Eric Ramírez. La Perla se las ingenió y ganó una pelota en el área rival. Pese a esto, Argentinos es más peligroso en los primeros minutos.

Pasado los '15 del primer capítulo, el Lobo comenzó de a poco a ordenarse y tiene en Matías Melluso a su mejor hombre, por el momento, en estos octavos de final. El Bicho espera en su territorio.

Sobre los '20 el equipo de Gabriel Milito tuvo en un tiro de esquina peligroso, que finalmente culminó en un cabezazo lejos del arco de Rodrigo Rey.

Cuando todo parecía que el Lobo no la pasaba bien, a los 30 minutos Eric Ramírez, nuevamente protagonista, llegó por el centro del área y empujó la pelota a la red luego de una muy buena jugada de Domínguez.

Una fuerte infracción a los '40, en el mejor momento del equipo albiazul, Gerometta se ganó una segunda amonestación que se convirtió en tarjeta roja y se fue a las duchas.

Rodríguez espera en el banco

Cabe recordar que Gimnasia llega a este partido golpeado tras la derrota del último partido por la Liga Profesional ante Colón. Pero para este choque copero, la dupla Martini - Messera apostó a la recuperación de varios jugadores que estaban con algunas molestias y que fueron preservados contra el Sabalero.

Johan Carbonero es parte del once inicial, pero el Pulga Rodríguez está en el banco y espera su oportunidad. Según se supo no está al 100% desde lo físico. Por su parte, Rodrigo Holgado, con la casaca 30, entró por primera vez en la consideración y también está entre los suplentes. Quien no llegó a recuperarse al ciento por ciento y no podrá ser tenido en cuenta es Maximiliano Coronel.

Formaciones:

Gimnasia: 17- Rodrigo Rey; 16- Francisco Gerometta, 4- Leonardo Morales, 24- Germán Guiffrey, 32- Matías Melluso; 15- Harrinson Mancilla, 27- Manuel Insaurralde; 43- Eric Ramírez, 22- Matías Miranda, 7- Johan Carbonero; y 39- Alexis Domínguez. DT: Martini y Messera

Argentinos: 12- Lucas Chaves; 4- Kevin Mac Allister, 2- Miguel Torrén, 6- Lucas Villalba, 24- Elías Gómez; 7- Marcelo Cabrera, 17- Franco Moyano, 8- Horacio Carabajal, 10- Gabriel Florentín; 27- Gabriel Hauche y 32- Nicolas Reniero. DT: Gabriel Milito.

Televisa: TyC Sports.

Transmisión radial: FM La Redonda 100.3

Árbitro: Ariel Penel.

Jueces de línea: Lucas Germanotta y Sebastián Reineri.

Cuarto Árbitro: Nicolás Ramírez.