Diego Maradona se le apareció a Dalma, su hija: la imperdible revelación

Durante las últimas horas Dalma Maradona confesó el trasfondo de su visita a la Bombonera aquel domingo 29 de noviembre, cuatro días después de la muerte del futbolista. "Yo estaba en el auto y le digo a mi marido ‘realmente no sé si voy a poder’. Y miré al cielo y lo veía a mi papá", comentó en un programa radial.

En continuidad con su relato, la hija del Diez dijo: "No sé si eran las ganas que tenía de verlo, lo que yo necesitaba para ir ese día a la cancha, pero realmente fue como “decime por favor si tengo que ir o no, porque yo no sé”.

Asimismo la mayor de las Maradona detalló: “Había pasado muy poco tiempo y yo dije ‘no voy a poder ir’. Mi hermana no quiso saber nada, y yo dije ‘siento que tengo que ir, en representación’”, y añadió. “Se me apareció en ese momento y fue como ‘bueno, yo tengo que estar ahí'; hice lo que sentía que en ese momento tenía que hacer por mí, y también por él”.

Además, dio detalles de la reacción de su marido. “Intento sacar una foto, y cuando le digo a mi marido que estaba manejando, y él no pudo ver nada de lo que yo estaba viendo, pero después le mostré la foto y se puso a llorar. Para mí era eso; lo que yo necesitaba para saber que podía estar parada entera ahí ese día”.