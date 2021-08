VIDEO: La explicación de la comerciante que insultó al Presidente y su video se hizo viral

Una comerciante de San Martín, que perdió a su esposo en el 2020 por coronavirus, se convirtió en las últimas horas en tendencia en las redes sociales por un video en el que se la ve insultando a la comitiva presidencial.

Tras la fuerte trascendencia que tuvo el material, la mujer salió a explicar qué la motivó a realizar los gestos de desaprobación que hizo contra el presidente Alberto Fernández.

En las imágenes se puede ver el vehículo que trasladaba al Presidente frente a la puerta del comercio. Según contó Ana María a Diego Leuco, ella salió a la vereda, lo miró a los ojos mientras saludaba por la ventana y le hizo el gesto con la mano de “fuck you”. “Te quiero mucho”, fue la respuesta que recibió del mandatario. Entre risas y sorpresa ella retrucó: “Sí, yo también”.

EL VIDEO DEL AÑO!!! Esta mujer jubilada ayer en San Martín, saluda muy afectuosamente al presidente Alberto Fernández. pic.twitter.com/E1RIuAStAi — LANATA 🎙️ EN EL 13 (@Lanataenel13) August 18, 2021

“Lo hice con un dolor del alma y corazón. Desde mi dolor hice esa expresión hacia el señor presidente. No le quise faltar el respeto, fue mi dolor”, explicó.

En este sentido explicó la situación que vivió con su esposo al que perdió en septiembre del 2020 por Covid-19. “Lo sentaron en la silla de ruedas, le pusieron la máscara de oxígeno y chau, no lo vi más”, recordó.

“A mi esposo lo interné el 1° de septiembre, no lo vi más. El 10 falleció sin poder tener comunicación con él. Yo decidí que nos teníamos que cuidar, como el Presidente nos dijo que todo el mundo debía hacer. No dejaba entrar a mis hijos, que estaban desesperados, ni a mis nietos y hacías las compras cada quince días”, recordó sobre los primeros meses de cuarentena.

En ese marco detalló que, molesta por la situación que vivió y por no haber podido despedir a su esposo, hizo lo que hizo. “Lo hice desde el dolor”, insistió.

Sobre n el final de su relato, Ana María mostró su enojo por lo que fue el velorio de Diego Maradona al que asistió una multitud. “Maradona... sí, era un buen jugador... Pero Maradona era Maradona e hicieron un velatorio de locos y yo a mi esposo no lo pude ver. ¿Maradona sólo era humano y mi marido no?”, cuestionó enojada y emocionada.

“A la noche no me puedo dormir porque pienso en cómo sufrió él en soledad. Para mi, él no murió. Le digo a mi psicóloga que estoy loca porque para mí él solamente se fue”, dijo.