Robaron una camioneta en Ensenada y cuando se vieron rodeados, corrieron: están detenidos

Un nuevo caso de inseguridad se vivió en la Región, y esta vez los ladrones no pudieron salirse con la suya. Durante la noche del jueves dos sujetos se hicieron presentes en un domicilio ubicado en la calle Ecuador, entre Bossinga y 25 de Mayo de la localidad de Ensenada, y con ayuda de dos ganzuas, lograron abrir las puertas de una camioneta.

Una vez adentro del rodado marca Ford, el conductor y acompañante encendieron el vehículo y se dieron a fugar. Tras un alerta radial al 911, el Comando Patrulla de Ensenada inició la persecución de los malvivientes, ayudados por las cámaras de seguridad.

Los patrulleros realizaron un operativo cerrojo y tras encerrarlos, lograron interceptar la camioneta en las calles 126 y 43, donde está ubicado el Parque Martín Rodríguez. Al verse rodeados, los delincuentes descendieron lentamente y empezaron a correr y así evitar ser detenidos.

Los sujetos tenían 41 y 28 años, respectivamente. Y pese a los intentos y tras querer escaparse a pie, los dos fueron atrapados luego de un pequeño seguimiento y traslados inmediatamente a la Comisaria Tercera de dicha localidad.