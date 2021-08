La Sole encaró a participante de La Voz y Montaner eliminó a dos de su equipo

"La Voz Argentina" está en sus etapas finales por lo que los equipos se van achicando y en el reality más visto de la TV Argentina van quedando los artistas más destacados. Pero también surgen "perlitas" dignas de ser contadas.

Una de ellas es la que se pudo ver anoche entre La Sole y uno de los participantes del team de Ricardo Montaner. Se trata de Ezequiel Pedraza, cordobés y de 26 años, quien cantó “La Llave”, de Abel Pintos de manera espectacular.

Pero para entender el contexto de lo que ocurrió anoche hay que recorrer la historia de Pedraza y Pastorutti. En las audiciones a ciegas interpretó “Ráfaga de amor” y la artista ícono del folclore se puso a bailar, mientras que fue la primera en darse vuelta. A la hora de intentar convencerlo le dijo: “Te ofrezco venir a mi equipo porque te necesito”. Pero no lo logró y eligió sumarse al team de Mau&Ricky.

Ya en las batallas el joven cordobés compitió y perdió contra Facundo Giovos cantando “Yo no sé mañana” de Luis Enrique. Allí La Sole hizo su segundo intento y apretó el botón para "robarlo". Pero cuando era un hecho que se sumaba a su equipo y hasta la de Arequito celebraba por su nuevo integrante, Ricardo Montaner se lo disputó. “Te admiro mucho Sole, pero me voy a quedar con Ricardo”, le dijo Ezequiel a La Sole.

El segundo rechazo no pasó desapercibido anoche, por lo que antes de terminar su actuación, Marley quiso saber cómo estaban las cosas entre ellos. “Lo que todo el país quiere saber es si Soledad logró perdonarlo”, aseguró el conductor. “Yo creo que no”, sostuvo Lali para poner más leña al fuego. Mientras la cantante de folclore lo negaba con la cabeza disparó: “Yo soy memoriosa". Y agregó: “Encima viene y dice ‘la soledad se hace carne en mí'. La otra vez cantó y dice ‘si me roba la Sole’... ¿qué te pasa conmigo, nene? ¿Me tirás onda y después te vas para otro lado? Yo no sé que pensar. Es un histérico”. Un comentario que generó carcajadas en el estudio de Telefe.

Más allá de la chicana, Pastorutti lo elogió por su actuación: “Cantó muy bien. Es un tema que me encanta, que nos llega a todos. Cantar a Abel es muy difícil y estuviste muy bien porque hiciste tu propia versión. Por momentos yo te sentía un cuartetero, y te lo digo con todo el orgullo y el respeto. Se te notaba tu tierra en la canción”.

Los elegidos por Ricardo Montaner

Antes de las puestas en escena y de tomas la decisión de eliminar a dos participantes, Ricardo Montaner interpretó uno de sus grandes éxitos: “Volver”. Lo hizo con el acompañamientos de los 8 cantantes de su equipo.

Luego fue el turno de las performances. Además de Ezequiel Pedraza que brilló con “La Llave” de Abel Pintos, quien se sumó en esta etapa como co-coach, Denis y Alex Ortiz cantaron “Mientes” de Camila, mientras que Jacinta Sandoval se lució con “Contigo a la distancia” de Christina Aguilera.

Bianca Cherutti interpretó “Falsas Esperanzas” de Christina Aguilera y Sergio Verón versionó “Sombras nada más” de Javier Solís. En tanto, Ana Paula Rodríguez cantó “Pérdoname” de Mau&Ricky, Sebastián Pérez hizo lo propio con “Since I don't have you” de Guns N' Roses y Steffania Littaro cantó “Make you feel my love” de Bob Dylan.

De esta forma, Montaner terminó eligiendo a Ezequiel, Jacinta, Denis y Alex, Steffania, Bianca y Sergio, dejando afuera a Ana Paula y Sebastián, de quienes el cabeza de equipo dijo: "Cada uno tiene un talento que no depende de nosotros".

Aún resta ver a los participantes del team de La Sole y de Mau&Ricky para luego darle paso a los octavos de final. Será una etapa clave de cara a la gran final en busca de “La Voz Argentina”.