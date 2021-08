Imperdonable: roban del Niños televisores que donó Batman y apuntó a "personal del hospital"

Al menos seis aparatos de televisión de última generación que habían sido instalados en una sala del Hospital de Niños de La Plata que habían sido remodeladas con diferentes aportes, entre ellos los del llamado Batman Solidario, desaparecieron en las últimas horas. El personaje sostuvo que el robo "no pudo haberse concretado sin la complicidad de personal del hospital".

El robo fue informado por el personaje a través de sus redes sociales.

Los televisores LCD habían sido donado por el Batman Solidario en el marco de las acciones desde hace tiempo emprende en favor del Hospital y otras entidades.

"Buenas noches gente de bien. Les escribo para informarles una noticia que, justamente por ser gente de bien, no les va a resultar nada agradable", empezó contando Batman en su red social Fcabeboo.

"Hace cinco días me enteré por un amigo que tiene un familiar trabajando en nuestro Hospital que faltaban todos los LCD que instalamos en la Sala 6, la cual como recordarán, junto a la Sala 5 fueron no solo equipadas en cada uno de sus boxes con un LCD de 32 pulgadas, sino que fueron refaccionadas a nuevo, cambiando griferías, luminarias, pisos, pintura, etc", agregó.

Con evidente bronca y pesar, Batman contó que "quiero contarles que antes de realizar esta publicación, me comuniqué con directivos y personal para corroborar la noticia y efectivamente fue así. La sala había sido clausurada desde antes de la pandemia debido a una filtración en el techo, por lo que se realizaron distintos trabajos de refacción, lo que hace que se descarte por completo que los autores de este hecho lamentable hayan sido padres. Esto lo transforma en algo aún mucho más grave y despreciable".

"Durante los más de ocho años que visto el traje, he recibido denuncias de que desde dentro del hospital desaparecen elementos y hasta insumos, incluso en varias oportunidades eh leído comentarios de ustedes diciendo "ojalá no se los roben" luego de publicar alguna mejora o instalación de algún artefacto, pero jamás hice alusión a ello. En este caso decidí hacerlo porque se robaron elementos comprados por nosotros, con mucho sacrificio. Recuerdo por ejemplo, miembros de una familia que se pusieron de acuerdo para comprar un LCD en cuotas con la tarjeta de crédito. Hay que ser verdaderamente muy miserable para robar en este lugar, cuando se sabe realmente a quienes se perjudica", escribió, en otro pasaje de la indignación que por estas horas lo invade.

"Seguramente como pasa en la mayoría de estos casos, nunca sabremos quienes fueron los responsables y mucho menos se recuperarán los LCD. Yo obviamente no voy a acusar a nadie porque no tengo las pruebas para hacerlo, solo cumplo con la obligación de informarles lo acontecido, como lo hago con el destino de cada peso confiado. Créanme que para mi hubiera sido más facil hacer como que no sucedió nada, pero no es lo que corresponde y si de una vez por todas queremos que esto, como muchas otra cosas comiencen a mejorar, nos debemos involucrar. Lo que me informaron es que recién hoy se realizó la denuncia correspondiente, que aún no se sabe con exactitud cuántos LCD se robaron, pero serían mínimo seis y que las cámaras no registran ninguna situación sospechosa".

"Por último quiero decir, a título personal que este hecho es imposible que se haya podido realizar sin la complicidad de miembros del personal del hospital y que se podría haber evitado. Ellos son los únicos que se deben sentir molestos con esta publicación, los demás estamos del lado de los que solo sentimos indignación e impotencia. Batiabrazo afectuoso, Batman".