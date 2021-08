Entre caravanas y reuniones, fuertes reclamos por la inseguridad

Cada sector de La Plata tiene su problema particular con la inseguridad, tanto en lo que refiere a modalidades de robo como a la frecuencia con que se cometen los mismos. Sin embargo, ayer por la tarde en las tres manifestaciones que hubo para poner en agenda el tema, los reclamos fueron muy parecidos: la falta de prevención, el escaso patrullaje y las “promesas que nunca se cumplen”.

En la ya “tradicional” Asamblea Vecinal del barrio El Mondongo lo que comenzó como una charla para exponer situaciones y soluciones, mutó en una avalancha de reproches a los funcionarios de la Provincia y del Municipio que se habían hecho presentes. También hubo quejas hacia la comisaría Novena, todas vinculadas al accionar de las personas trans que todas las noches se apostan en las esquinas de la vecindad. En esa línea, referentes del grupo “El Mondongo en Alerta” señalaron que “hicimos un relevamiento hace unos tres años y registramos unas 140 personas que trabajaban en la Zona Roja. De ellas, más del 90 por ciento lo hacían vendiendo droga, el resto ejerciendo la prostitución. Hoy tenemos entre 35 y 40 que se van moviendo de esquina para que no las agarren”. Asimismo, indicaron que “somos el barrio del casco urbano con más cámaras de seguridad y la mayoría con HD, el problema es que pocos hacen la denuncia”.

Daniel Castellani, de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Comuna, indicó que “retomamos los operativos que se habían interrumpido por el Covid, que se hacen una vez por semana”. En tanto, la concejal Romina Cayón, de Juntos por el Cambio, quien además preside la comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Concejo Deliberante de La Plata, hizo mención a la relocalización de la Zona Roja al afirmar que “está decidida”. Así, sostuvo que “el mes que viene se estaría aprobando el Código de Convivencia”, lo que facilitaría la acción.

Luego fue el turno de Juan Aravena, asesor de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense. El funcionario precisó que “vamos a mejorar el patrullaje y tenemos lugares marcados para hacer saturación. Tenemos tres o cuatro móviles, caballería y hemos investigado casos de narcomenudeo”.

Sergio, uno de los frentistas que se acercó al encuentro, fue muy crítico de la gestión provincial y no dudó en mencionar: “Nosotros armamos una red de WhatsApp entre los vecinos porque se disparó la delincuencia. Esto lo veo más como un show y no te creo nada, estamos aterrados. Se roban dos bicicletas por día, falta prevención y nos sentimos indefensos”.

Por su parte, Sandra expresó que “quiero vivir en paz, poder sacar la basura tranquila. ¿No toman conciencia de lo que pasa? Vivo en mi casa enrejada y trabajo enrejada”. Otros asambleístas se sumaron a los reclamos y expusieron que “desde las 0.00 hasta las 6, entre las travestis y los menores no te dejan vivir. En 4 y 64 hacen sus necesidades en las puertas de las viviendas y de los comercios, todas las noches... no hay nadie que nos defienda, ¿dónde está el intendente?”.

Más tarde, con los ánimos un poco más calmados, pidieron que “se retome el diálogo entre la Provincia y el Municipio. Sería bueno llevarnos de esta Asamblea un acuerdo entre ambas partes”, reflexionaron.

En tanto, a las 18 horas, una caravana de más de 10 vehículos circuló por la avenida 137, desde 68 a 60, con carteles y bocinas para pedir “más y mejor seguridad”. Daniel Arrippe, impulsor de la movida, le dijo a EL DIA que “desde que empezamos con esto, en febrero, llevamos 19 movilizaciones. Esperamos a ver qué sucede en estos días, si tenemos alguna novedad, que las autoridades vuelvan a tomar cartas en el asunto para que esto vuelva a parar”. A ese respecto, agregó que “empezamos otra vez con robos que no habían desaparecido, pero sí bajado bastante. La 137, que era una calle casi intocable, en estas dos semanas últimas tuvimos tres robos (en comercios de 137 entre 62 y 63, 137 y 60, y 137 entre 64 y 65)”. En este sentido, detalló que “no estamos viendo el accionar policial de antes, no por culpa del comisario que hace lo que puede con los recursos que tiene, pero la realidad es que no hay patrulleros en la Ciudad. Hablan de que sumaron 60 patrulleros y lo que hicieron en realidad fue cambiar los que estaban rotos por camionetas”.

Media hora más tarde, en City Bell, Héctor Tassino aclaró que “ya casi vamos 30 caravanas, porque acá en la Zona Norte todas las modalidades que imagines, las hicieron. Andan en manada los fines de semana, en la calle, las cubiertas de los autos... está tremendo”.

La adhesión “es muy grande”, aseveró, y añadió: “Vamos a seguir, es la gota que horada la pierna y nos van a tener que escuchar. No lo arregla un comisario esto, es una cuestión política y la seguridad no tiene color político”.