Fútbol, rugby y boxeo: la suculenta agenda deportiva de hoy para ver por la TV

El debut de Battaglia en Boca, el Leeds de Bielsa, los Pumas versus Sudáfrica, la pelea de Pacquiao forman parte de la suculenta agenda deportiva que se podrá ver este sábado en la TV:

A continuación, la actividad deportiva completa la grilla de este 21 de agosto, desde la mañana y hasta la medianoche

La televisación del sábado 21

FÚTBOL

Liga Profesional

13.30 Central Córdoba vs. Platense. Fox Sports Premium

13.30 Godoy Cruz vs. Huracán. TNT Sports

15.45 Vélez vs. Lanús. TV Pública

18 Arsenal vs. Racing. TNT Sports

20.15 Boca vs. Patronato. Fox Sports Premium

Primera Nacional

12 Barracas Central vs. Güemes. TyC Sports

16 Estudiantes (Caseros) vs. Gimnasia (Mendoza). TyC Sports

18 Tigre vs. Temperley. TyC Sports

Premier League

8.20 Liverpool vs. Burnley. ESPN

10.50 Leeds vs. Everton. ESPN

10.50 Manchester City vs. Norwich. ESPN 3

Serie A

13.20 Inter vs. Genoa. ESPN

15.30 Torino vs. Atalanta. ESPN 3



Liga de España

12 Alavés vs. Mallorca. DirecTV

14.30 Espanyol vs. Villarreal. DirecTV

16.50 Athletic Bilbao vs. Barcelona. ESPN 2

Major League Soccer

21 Inter Miami vs. Toronto. ESPN Extra

23 Vancouver vs. Los Angeles FC. ESPN Extra

TENIS

14 ATP Masters 1000 de Cincinnati. Las semifinales. ESPN 2

RUGBY

11.30 Los Pumas vs. Sudáfrica. El Rugby Championship. ESPN 2

13.30 Newman vs. Hindú. El Top 12 de la URBA. ESPN Extra

GOLF

14 El The Northern Trust. La tercera vuelta. ESPN Extra

BOXEO

21 Manny Pacquiao vs. Yordenis Ugás. Por el título mundial welter AMB. ESPN