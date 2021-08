Pedido formal a Educación para que haya presencialidad plena en las aulas provinciales

Con el avance del calendario del ciclo escolar, se conoció ayer un nuevo pedido a la dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires para que se avance en un nuevo esquema que permita brindar mayor presencialidad.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) solicitaron , formalmente, “evaluar la posibilidad de actualizar el Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un Regreso Seguro a Clases, a efectos de posibilitar el reagrupamiento de la matrícula de cada curso, hoy dividida, en la mayoría de los casos, en sub grupos (comúnmente denominados burbujas)”.

Según la entidad que preside Mónica Espinosa, “se encuentran dadas las condiciones sanitarias para flexibilizar la aplicación del concepto de distancia social, tal cual se encuentra previsto en el Plan Jurisdiccional, toda vez que las estadísticas gubernamentales no indican un incremento de casos en la población de estudiantes y docentes. En este aspecto, las tasas de infección permanecen sumamente bajas a pesar del retiro de la limitación de cuatro horas de la jornada escolar y en algunas regiones educativas del máximo no escrito de alumnos por curso, a pesar de que el metraje permita uno mayor. Esto, sumado al aumento significativo de la tasa de vacunación docente, con ambas dosis preventivas del COVID 19, y el marcado descenso de la cantidad de casos y hospitalizaciones en la población general de la Provincia de Buenos Aires”.

Otro factor que remarcan en el pedido, los dueños de colegios privados que integran la asociación remarcan que las familias “ya han regularizado casi totalmente sus cuestiones laborales, por lo que necesitan imperiosamente que sus niños, niñas y adolescentes no queden solos y estén todos los días en su escuela y no sólo semana de por medio”. Y añaden: “También lo necesitan los más chicos, en su aspecto social, psicológico y para mantener la adhesión a las propuestas pedagógicas que emanan de los establecimientos escolares. Entendemos que solo habrá posibilidades de superar el estado actual de conocimientos, cuando todos los chicos estén en su escuela todos los días. Recién llegado este punto, podremos planificar, enseñar y evaluar concreta y homogéneamente. Hoy, el aula híbrida, implica un esfuerzo para docentes e instituciones que se traduce en trayectorias escolares más vulnerables, familias que no pueden acompañar a sus hijos e hijas, como desearían, y niños, niñas y adolescentes más lejos de la escuela y más cerca de lo que ella previene.

Cabe indicar que desde Padres Organizados se ha acompañado este pedido con distintas acciones. En nuestra ciudad hubo este mes una nueva vigilia frente a la gobernación provincial, con el lema “un aula, una burbuja”.

Entre distintos directivos y docentes de escuelas aseguran que con el avance de la vacunación y la disminución de contagios, se permiten aperturas de “espacios menos indispensables”, por lo tanto, entienden que es el tiempo de “aulas plenas, creativas y llenas de vida”.

Otros docentes resaltan que “la situación actual no brinda igualdad de oportunidades”.