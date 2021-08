Manes: "Necesitamos mejorar la oposición para ganarle al modelo kirchnerista"

Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos en Provincia de Buenos Aires, afirmó hoy en declaraciones radiales que “en Argentina siempre tenemos grandes individualidades, grandes científicos o grandes emprendedores. El desafío es convertir las excepciones en algo masivo”.

“Se genera conocimiento, pero ese conocimiento no llega masivamente al sector productivo y eso no depende de un gobierno y ese es el error de la Argentina, pensar que un gobierno o un sector o una coalición va a solucionar este drama crónico. Tenemos variables de involución de décadas y necesitamos un gran acuerdo nacional, una visión estratégica de país, basada en la economía del mundo. Esa economía, hoy, es la capacidad de un país de crear conocimiento, de innovar y convertir las excepciones en algo masivo”, continuó Manes.

El neurólogo afirmó que “El debate es necesario. La Argentina viene de una involución de décadas y nadie puede tirar la primera piedra. Es uno de los pocos países en el mundo que sin guerra las variables económicas, sociales, educativas, de pobreza, vienen bajando. Cuando debatimos vamos a encontrar que tenemos puntos de coincidencia con quién teníamos prejuicios. Yo estoy planteando un debate con Santilli para enriquecer la oposición. Necesitamos mejorar la oposición para ganarle al modelo kirchnerista de país”.

“Me parece que intercambiar ideas, sobre todo en un mundo nuevo que hoy se basa en la educación, en la innovación, en la creatividad, en la tecnología, y si los argentinos queremos competir en un mundo del conocimiento, vamos a tener que ejercitar todos el cerebro, vamos a tener que volver a la escuela todos, vamos a tener que hacer un cambio de época, un clima de época, como lo fue el que ayudó a la Argentina con la reconstrucción democrática”, concluyó Manes.

El candidato explicó que “en Argentina hubo muchos proyectos personalistas, narcisistas y necesitamos políticas de estado, como las que llevaron a cabo los países que lograron desarrollarse. Islandia era un país agropecuario, Corea del Sur tenía grandes niveles de pobreza y analfabetismo; Israel lo mismo, con hiperinflación y rodeado de países que le hacían la guerra, y sin embargo hicieron la revolución del conocimiento, lo que estamos planteando ahora, un paradigma nuevo y Argentina tiene mucho potencial para lograrlo. Argentina es un país pobre hoy, está en vías de desarrollo y es potencialmente rico si nos ponemos de acuerdo en un proyecto de país”.

Finalmente, al ser consultado sobre la grieta, manes comentó que “se está generando un espiral positivo, virtuoso, que no tiene fecha de vencimiento ni techo. Esto no para, no lo tomo como algo personal, no estoy solo. Hay gobernadores, intendentes, senadores, diputados, gente de todos los partidos, miles de personas de la sociedad civil que no quieren salir por el medio, quieren salir por arriba de esta grieta que nos embrutece y nos empobrece. Entonces lo que se está generando creo que le va a venir muy bien al país ante esta antinomia de kirchnerismo y antikirchnerismo, tenemos que salir por arriba, no es por el medio”.