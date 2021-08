Rompió el silencio la docente K: “Me filmó un alumno macrista. Me pinchó y me hizo hablar de Macri”

Luego del escándalo que se generó tras la viralización de los videos discutiendo con un alumno, la docente kirchnerista Laura Radetich rompió el silencio. “Me filmó un alumno macrista. Me pinchó y me hizo hablar de Macri”, aseguró la profesora de la Escuela Técnica N° 2 de Ciudad Evita que increpó al joven por manifestarse en contra del Gobierno.

En las imágenes se puede observar cómo Radetich le grita al estudiante durante varios minutos, por lo que fue criticada y acusada de "adoctrinamiento". provocando un fuerte repudio por parte de la oposición y el oficialismo, pese a que esta mañana el Presidente Alberto Fernández justificó su accionar.

En el programa que conduce el periodista Ernesto Tenembaum, por Radio Con Vos, la docente habló de ese incidente que recorrió el país. Si bien no salió al aire la producción consiguió las declaraciones a través del intercambio de varios mensajes, en los que Radetich se justificó con la frase: “Me filmó un alumno macrista. Me pinchó y me hizo hablar de Macri”.

El conductor reprodujo la conversación entera con Radetich: “Ahora me voy a quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado. El pibe me filmó, pero no se filma cuando le dice ‘yegua’ a Cristina (Kirchner)”. Según explicó Tenembaum, no se prestó a una entrevista en vivo para evitar confrontar con él.

Cabe recordar que la profesora fue suspendida del cargo y denunciada penalmente. El video se hizo viral ayer y ésta es la conversación subida de tono que mantiene con el adolescente en plena clase:

El diálogo entre Radetich y el alumno

-Radetich: “¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”.

-Alumno: “¿Y este no?”.

-Radetich: “No, papi, no me robó nadie. Vos podés venir acá y comer esta porquería porque te la da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Andá, dale. ¿Sabés cuánto cuesta la cuota de una escuela técnica? De 10 lucas para arriba. Porque eso es lo que dejó Macri. Gracias a Dios, perdió. Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés o no? ¿Vos te pensás que el pueblo es boludo?”.

-Alumno: “Yo creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas”.

-Radetich: “¿Causas de qué? Se las hicieron. No le pudieron probar nada. Le cavaron toda la ‘fuckin’ Patagonia. Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel de pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos”.

-Alumno: “¿Pero en cuatro años el gobierno pasado arruinó el país? ¿Y en 37 años que estuvo el peronismo no arruinó el país?”.

-Radetich: “¡No! Primero, el peronismo no estuvo 37 años. Son 11 años de peronismo en el siglo 20 y en este siglo tuviste los 12 de Néstor y Cristina. Me da 23. Y yo te pregunto, ¿Cuántas represas se hicieron durante el gobierno de Macri”.