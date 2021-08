Luz, la platense que la sigue rompiendo en "La Voz": lloró y todos la ven en la final

La platense Luz Gaggi sigue sorprendiendo a todos en "La Voz Argentina". Si bien ayer no tuvo el brillo de otras noches, su talento le sobró para pasar a los cuartos de final del exitoso reality de Telefe y volver a dejar a los jurados con la boca abierta, quienes coincidieron en que la participante del team Mau&Ricky se encamina a ser una de las finalistas.

La joven de 18 años, oriunda de City Bell, interpretó "No importa la distancia", el tema de la película "Hércules" y que popularizó Ricky Martin. Y lo hizo de manera espectacular, a tal punto que Ricardo Montaner le dijo: "Tu tienes cualidades que te diferencian totalmente del resto de los participantes. Siento que eres la más fuerte del equipo de Mau y Ricky y que eres la persona ideal para pelearte la final y ganarla, por qué no".

La Sole no se quedó atrás con los elogios: "Tenés una potencia increíble, no hay nadie en este certamen que tenga esa potencia. Yo te disfruto y para mí estás en la foto de la final".

Por su parte, los hermanos Montaner se inflaron el pecho luego de todo lo que escucharon del resto de los coaches. Mau fue el primero en tomar la palabra y antes de hablar de su actuación le tiró un piropo: "Estás muy bella", le dijo. Luego manifestó: "Te invito a que tu te sueltes porque lo vas a disfrutar y vas a ser más feliz. Eres tan increíble que es una lástima que no disfrutaras de tu talento". Ricky agregó: "Es una locura que aún en la presentación donde menos brillaste te digan que eres una de las que más brilla. Qué bonito saber que en una canción donde no te sentiste cómoda lo hiciste espectacular". Fue en ese momento que Luz no aguantó y quebró en llanto. "Creete lo increíble que eres", le dijo el jurado.

De esta forma, la joven platense volvió a demostrar que tiene enormes chances de estar en la final de "La Voz", e incluso ganarla. Su performance no fue de las más fuertes anoche, pero su presencia, interpretación y, claro esta, su voz fueron motivos más que suficientes para seguir en carrera. Y lo hizo caminando, sin dejar dudas.

Por otro lado, terminó de definirse el equipo de Mau&Ricky. Además de Luz Gaggi, también quedaron Magdalena Cullen ("El breve espacio en que no estás" de Pablo Milanés), Lautaro Cabrera ("Promesas sobre el bidet" de Charly García) y Marcos Olaguibet ("Circles" de Post Malone). Quienes quedaron eliminados fueron Facundo Giovos y Camila Garay. Así, hoy comenzarán los cuartos de final del certamen que va a llegando a las etapas decisivas y donde desde definirá el público quién se va y quién se queda en el reality.