Para todos los gustos: la suculenta agenda deportiva de hoy para ver por la TV

El Lobo versus Huracán, Independiente versus Colón, los duelos en La Liga, en la Serie A y en la Bundesliga, Fórmula 1 y el MotoGP forman parte de la suculenta agenda deportiva que se podrá ver este sábado en la TV.

A continuación, la actividad deportiva completa la grilla de este 28 de agosto, desde la mañana y hasta la medianoche

FÚTBOL

Torneo 2021

15.45 Gimnasia vs. Huracán. TNT Sports

18 Banfield vs. Platense. TNT Sports

20.15 Independiente vs. Colón. Fox Sports Premium

Premier League

8.30 Manchester City vs. Arsenal. ESPN

11 Brighton vs. Everton. ESPN

13.30 Liverpool vs. Chelsea. ESPN

Bundesliga

13.30 Bayern vs. Hertha Berlin. ESPN 2

Serie A

15.30 Juventus vs. Empoli. ESPN 2

Liga de España

14.30 Elche vs. Sevilla. DirecTV Sports

14.30 Real Sociedad vs. Levante. DirecTV Sports+

17 Betis vs. Real Madrid. ESPN

Primera Nacional

13 Maipú vs. Tigre. TyC Sports

16.30 Agropecuario vs. Quilmes. DirecTV Sports

17 Defensores de Belgrano vs. Brown (Adrogué). TyC Sports

AUTOMOVILISMO

7 Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de Bélgica. ESPN 2

10 Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran Premio de Bélgica. ESPN 2

15 Top Race. La prueba de clasificación de Olavarría. TyC Sports

GOLF

13 El BMW Championship. La tercera ronda. ESPN 3

ATLETISMO

11 Diamond League. La etapa de París, Francia. TyC Sports

CICLISMO

0.30 La Vuelta a España. Etapa 14. ESPN 3

MOTOCICLISMO

10 Moto GP. La prueba de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. ESPN Extra