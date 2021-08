¡Volvió la Chiqui! A pura emoción, así fue el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Mirtha Legrand volvió a la televisión para conducir La Noche de Mirtha. Ya vacunada con dos dosis de Sputnik, la diva se animó a reemplazar a su nieta, Juana Viale, que se encuentra aislada tras viajar a Europa.

A las 21:30 la canción tradicional del programa comenzó a sonar, mientras las cámaras mostraban el estudio adaptado para recibir a la gran protagonista de la noche. “Ya llega Mirtha”, anunciaban las pantallas del estudio, mientras las cámaras tomaban un primer plano del escritorio que solía utilizar ella.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, comenzó Mirtha su discurso. “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, agregó.