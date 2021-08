Con hospitales abarrotados por el Covid, el huracán Ida azota en Nueva Orleans

Hospitales de Luisiana ya abarrotados de pacientes por la última ola de la pandemia del coronavirus se enfrentan ahora a otro desafío: Un huracán de categoría 4 que azotó la región en las últimas horas.

"Una vez más nos encontramos sufriendo un desastre natural en medio de una pandemia'', dijo Jennifer Avegno, responsable de salud de Nueva Orleans, que pidió a la población a ``prepararse para ambos''.

El Hospital Lady of the Sea, en la municipalidad de Lafourche, cerca del punto en el que Ida ingresó a tierra, reportó daños extensos en el techo. ``Todos los pacientes y personal están bien en este momento; aunque nuestro hospital sufrió daños importantes'', dijo la directora general del hospital, Karen Collins, en un mensaje publicado en Facebook. El hospital no tenía servicio telefónico.

"Una vez que sea seguro, evacuarán a su pequeño número de pacientes'', dijo Aly Neel, portavoz del departamento estatal de Salud. De momento se desconoce el número exacto de pacientes involucrados.

Utilizando cientos de botes y helicópteros, los socorristas en Luisiana trataban de llegar el lunes a las personas atrapadas por las inundaciones tras el impacto del furioso huracán Ida, que inundó la costa del estado y destrozó una gran franja de la red eléctrica de la entidad en pleno caluroso verano.

Uno de los huracanes más poderosos que ha azotado a Estados Unidos debilitó y se convirtió en tormenta tropical durante la noche a medida que avanzaba tierra adentro sobre Mississippi con lluvias torrenciales y vientos chillones, pero todavía es peligrosa.

Ida causó al menos una muerte _alguien golpeado por un árbol derribado a las afueras de Baton Rouge_, dejó muchas carreteras intransitables y el servicio de telefonía celular noqueado en algunos lugares.

El huracán ``llegó e hizo todo lo que se anunciaba, desafortunadamente'', dijo el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards.

Toda Nueva Orleans perdió energía justo al atardecer del domingo cuando Ida llegó a la costa en el 16º aniversario del devastador huracán Katrina, lo que provocó una noche incómoda de lluvia y viento. El clima amainó poco antes del amanecer y la gente comenzó a caminar con cuidado por los vecindarios con linternas, esquivando postes de luz caídos, trozos de techos y ramas.

"Tuve una noche larga y miserable'', dijo Chris Atkins, que estaba en su casa de Nueva Orleans cuando escuchó un estruendo cuando el yeso de su sala de estar se cayó. Poco tiempo después, todo el lado de la sala cayó sobre la entrada de su vecino.

"Suerte que todo no cayó hacia adentro. Nos habría matado'', dijo.

Cuatro hospitales de Luisiana resultaron dañados y 39 instalaciones médicas estaban operando con un generador, dijo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Más de un millón de clientes en Luisiana y Mississippi se quedaron sin electricidad, según PowerOutage.US, que monitorea los apagones en todo el país. Eso aumentó su vulnerabilidad a inundaciones y les dejó sin aire acondicionado ni refrigeradores en medio del calor abrasador del verano.

La compañía Entergy confirmó que la única electricidad en Nueva Orleans procedía de generadores, según un tuit de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Emergencias que citó un ``catastrófico daño en la transmisión''. La ciudad depende de Entergy para el sistema eléctrico de emergencia de las bombas que devuelven el agua de las tormentas por encima de los diques de la ciudad. El sistema se ha mejorado mucho desde Katrina, pero Ida suponía el mayor reto desde ese desastre.

La tormenta tocó tierra el mismo día del año que el huracán Katrina, que arrasó Luisiana y Mississippi hace 16 años. Sus vientos de 230 kilómetros (150 millas) por hora igualaron la marca del quinto huracán más fuerte que jamás ha golpeado el territorio continental de Estados Unidos.

El lunes temprano, sus vientos eran de 72 km/h (45 mph) y los meteorólogos calculaban que se debilitará rápidamente mientras sigue causando lluvias en una amplia franja.

IMPACTO ECONÓMICO

El huracán Ida seguramente afectará a los sectores de energía, química y transporte que tienen centros de operación importantes en la costa del Golfo de México, pero el impacto en la economía general de Estados Unidos debería ser modesto siempre que las estimaciones de daños no aumenten drásticamente y los cierres de refinerías no sean prolongados, sugirieron los economistas.

Ida, que tocó tierra el domingo, está empatado en el quinto huracán más fuerte que ha llegado a Estados Unidos. Más de un millón de clientes en Luisiana y Mississippi se quedaron sin electricidad el lunes, según PowerOutage.US, que rastrea los cortes en todo el país.

Los precios del petróleo no mostraban un pico en reacción a Ida el lunes.

Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, dijo el domingo que las interrupciones causadas por Ida probablemente lo llevarán a rebajar unas décimas de punto porcentual su pronóstico de crecimiento económico anual de Estados Unidos en el actual trimestre de julio a septiembre. Pero esa pérdida económica, dijo, podría revertirse en el último trimestre del año como resultado de la reconstrucción.

Los analistas de Citi Investment Research también dijeron que el impacto en el crecimiento del PIB se compensará con la reconstrucción posterior. Sin embargo, advirtieron que ``los efectos inflacionarios pueden ser más persistentes ya que la demanda de materiales de construcción, automóviles y trabajadores enfrentarán la escasez ya existente''.

Zandi calcula que el producto interno bruto, la producción total de bienes y servicios de un país, crecerá a una tasa anual del 6,5% en la segunda mitad de este año, lo mismo que el primer semestre. Aún así, además del impacto de Ida, Zandi señaló que la contagiosa variante delta del coronavirus plantea riesgos para las perspectivas económicas, dependiendo de cuánto inhiba los gastos en viajes, comidas en restaurantes y otras formas de gasto.

"El canal clave para que Ida impacte en la economía en general es a través de los precios de la energía'', dijo Zandi. "Tendremos que ver cuánto daño ocurrió en la producción en el Golfo y cuánto tiempo permanecerá fuera de línea'', añadió.