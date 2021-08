Cepo a la exportación de carne: la Mesa de Enlace confirmó que irán a un paro

Las entidades agropecuarias que componen la Mesa de Enlace anunciaron hoy que pondrán a consideración de los productores "diferentes acciones" de protesta contra la decisión del Gobierno nacional de prorrogar las limitaciones para exportar carne vacuna, entre ellas, un nuevo cese en la comercialización.



"Es una medida equivocada y que va a llevar a situaciones donde los productores no queríamos llegar. La Mesa de Enlace acá reunida tomó la decisión de diferentes acciones", dijo esta tarde el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en una conferencia de prensa brindada junto a los titulares de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y de Coninagro, Elbio Laucirica.



El pronunciamiento de la Mesa de Enlace se concretó en la sede de la Sociedad Rural de Santa Fe.



De esta forma, explicitaron su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de prorrogar hasta el 31 de octubre próximo la limitación para exportar carne vacuna en un 50% respecto a los despachos concretados en igual período del año pasado.



Estas limitaciones, que comenzaron formalmente en junio tras las fuertes subas de los precios internos de la carne e irregularidades detectadas en algunas operaciones de exportación, no comprende a los embarques de carne vacuna que tienen como destino cumplimentar la cuota Hilton, la 481, el comercio con Estados Unidos y los envíos de carne kosher.



Si bien todavía no se estableció la modalidad de la protesta ni cuándo se realizarán esas "acciones", Chemes dijo: "Lo que tenemos definido es que no vamos a mantenernos en una postura tan negociadora o tal vez tan pasiva".



"Pasamos a una etapa mucho más activa donde no tenemos definidas cuáles van a ser las acciones pero sí, sin ninguna duda, mostrar el malestar que existe en el campo. Seguramente, tendremos algo como un cese de comercialización, asambleas, concentraciones, pero lo que queremos manifestar claramente es el error garrafal del Gobierno en mantener este tipo de medidas", agregó Chemes.



Ahora las entidades agropecuarias "bajarán" las propuestas a sus respectivas mesas directivas y a sus asociados, puntualizó.



"Sabemos que vamos a tener el apoyo, pero tenemos que cumplir con los requisitos. Llevaremos esta inquietud a las mesas directivas y ahí se decidirá cómo, cuándo y por cuánto tiempo" será la protesta, concluyó el titular de CRA.



Por su parte, Achetoni deslindó la potencial protesta del sector como opositora en tiempos electorales y remarcó: "Este es un error de una decisión del Gobierno, no un error de propuesta de campaña y, en consecuencia. lo que nosotros estamos atacando es una medida que va a complicar el progreso y desarrollo de los productores".



"Nosotros no nos hemos puesto en este momento y en está situación. Ha sido el Gobierno por prorrogar esta decisión", finalizó.



"En este tiempo desde la Mesa de Enlace hicimos propuestas, presentamos un plan ganadero que se nos solicitaba, buscamos el diálogo y el consenso y fuimos cuidadosos de que la política partidaria no tergiversara un reclamo que tiene el productor ganadero y tambero, sin dejar de mencionar que toda la cadena en su conjunto y el país se vio perjudicado", sostuvo, por último, el presidente interino de Coninagro.